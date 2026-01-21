Ο τυφλός Έλτον Τζον: Η μάχη του «Rocket Man» με τη νέα πραγματικότητα…

Ο Έλτον Τζον αναδιαμορφώνει σιωπηλά τη ζωή του μακριά από τη σκηνή, βρίσκοντας παρηγοριά στη μουσική, καθώς η εξασθενημένη όρασή του και η αποχώρησή του από τις περιοδείες τον οδηγούν σε ένα πιο αργό και στοχαστικό τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του. Σύμφωνα με το «Radar», αυτή η μετάβαση έχει μετατραπεί σε έναν «απόλυτα σπαρακτικό» τρόπο για να περνά τις μέρες του.

Η αποχώρηση και η «σιωπηλή» καθημερινότητα

Από τη στιγμή που αποχαιρέτησε τη ζωντανή σκηνή, ο Έλτον Τζον περνά περισσότερο χρόνο στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά του. Η καθημερινότητά του περιλαμβάνει πλέον την ακρόαση ηχογραφήσεων από ολόκληρη την καριέρα του, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με τις σωματικές και συναισθηματικές επιπτώσεις της επιδείνωσης της όρασής του.

Φίλοι του αναφέρουν πως αυτή η αλλαγή υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη για έναν καλλιτέχνη, του οποίου η ζωή ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το θέαμα, την κίνηση και τη ζωντανή επαφή με το κοινό σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει πλέον τη μουσική του, ο ίδιος περιέγραψε πώς ο παραγωγός, Andrew Watt, τον βοήθησε πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παρότι παραδέχεται ότι δεν είχε ακούσει ποτέ τα άλμπουμ του με αυτόν τον τρόπο στο παρελθόν, αναγνωρίζει σήμερα πόσο μουσικά και ουσιαστικά ήταν.

Πηγές κοντά στον καλλιτέχνη σημειώνουν πως, καθώς πλησιάζει στην πλήρη τύφλωση, ο ήχος έχει αποκτήσει για εκείνον ακόμα βαθύτερη σημασία. Η μουσική λειτουργεί πλέον όχι μόνο ως παρηγοριά, αλλά και ως βασικός μηχανισμός αντιμετώπισης της νέας του πραγματικότητας.

Ένας αναστοχασμός ζωής μέσα από τα άλμπουμ

Ο Έλτον Τζον αναστοχάζεται το έργο της ζωής του με ασυνήθιστη ειλικρίνεια, δηλώνοντας ότι αγαπά το παλιό του υλικό περισσότερο από ποτέ. Καθώς ακούει ξανά τα άλμπουμ του, αναγνωρίζει τις διαφορετικές φάσεις της πορείας του: από τα πρώτα ορχηστρικά έργα έως τις μεταγενέστερες, πιο ώριμες δημιουργίες.

Οι κοντινοί του άνθρωποι λένε ότι η ακρόαση της μουσικής έχει μετατραπεί σε «τελετουργικό». Κάθε άλμπουμ αντιπροσωπεύει μια διαφορετική εποχή και μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού του, μια αντανάκλαση που είναι ταυτόχρονα χαρούμενη και επώδυνη. Όπως λέει και ο ίδιος, το γεγονός ότι ποτέ δεν επανέλαβε τον εαυτό του μουσικά τού προσφέρει χαρά, γιατί αυτό που έχει σημασία για εκείνον είναι ότι τα κομμάτια ήταν «πραγματικά πολύ καλά μουσικά» και αυτό είναι πλέον το μόνο που τον νοιάζει.

