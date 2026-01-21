Οι ΗΠΑ «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ, κάνοντας έκκληση για «ενότητα και αποφασιστικότητα» από την ΕΕ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι», απάντησε η Λαγκάρντ στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, όταν ρωτήθηκε από το Νταβός της Ελβετίας για το αν οι ΗΠΑ είναι «σύμμαχοι ή αντίπαλοι» της ΕΕ.

«Όταν είσαι σύμμαχος εντός της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, όταν είσαι σύμμαχος εδώ και δεκαετίες και έχεις μοιραστεί την ιστορία ο ένας του άλλου, το να απειλείς να καταλάβεις μια περιοχή που σαφώς δεν πωλείται, όπως η Γροιλανδία, και να επιβάλεις δασμούς και διάφορους άλλους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, δεν συμπεριφέρεσαι ακριβώς με τρόπο που παραπέμπει σε σύμμαχο», είπε χαρακτηριστικά.

«Ενδιαφέρον ο τρόπος που εκφράζεται - Θα ακούσω την ομιλία του»

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι θα παρακολουθήσει με προσοχή την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

«Δεν πρόκειται να συναντηθώ προσωπικά μαζί του. Το πρόγραμμά μου για την ημέρα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Ωστόσο, θα πάω να τον ακούσω γιατί ο τρόπος που εκφράζεται και αυτά που λέει είναι ενδιαφέροντα», δήλωσε.

«Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ επαναπροσδιορίσει τη θέση του σήμερα το απόγευμα στο Νταβός, θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να καθορίσουν τι θα κάνουν από κοινού. Για εμένα, αυτό που φαίνεται θεμελιώδες είναι η ενότητα και η αποφασιστικότητα», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

«Δεν ανησυχώ, αλλά είμαι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτική στο πώς οι ηγέτες- που έχουν αυτό το προνόμιο, ενώ εγώ όχι - θα βγουν από αυτή την κατάσταση είτε με θετικό τρόπο είτε σε ένα κλίμα εχθρότητας και αντιπαλότητας», κατέληξε η Λαγκάρντ.

Πηγή: skai.gr

