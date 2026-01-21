Τι είναι τα νάιλον και τα σακιά που μπαίνουν πάνω σε σχάρες στους δρόμους - Βίντεο

Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η κακοκαιρία, αρκετοί κάτοικοι στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές παρατηρούν κάτι ασυνήθιστο. Συνεργεία καλύπτουν βιαστικά ορισμένες μεταλλικές σχάρες στα πεζοδρόμια με χοντρό νάιλον και τοποθετούν από πάνω σακιά με άμμο ή χαλίκι.

Τι είναι όμως αυτές οι σχάρες και γιατί τις σκεπάζουν;

Κάτω από τα πεζοδρόμια, σε πολλά σημεία της πόλης, υπάρχουν υπόγειοι υποσταθμοί του ΔΕΔΔΗΕ. Εκεί βρίσκονται μετασχηματιστές και καλώδια μέσης τάσης που τροφοδοτούν με ρεύμα ολόκληρες γειτονιές. Οι σχάρες αυτές μένουν συνήθως ανοιχτές για να αερίζεται ο εξοπλισμός και να μη ζεσταίνεται.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν πέφτουν μεγάλες ποσότητες βροχής. Οι δρόμοι συχνά πλημμυρίζουν και αν το νερό περάσει μέσα από τις σχάρες, μπορεί να φτάσει στον υπόγειο εξοπλισμό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκυκλώματα, σοβαρές βλάβες και πολύωρες ή και πολυήμερες διακοπές ρεύματος, με μεγάλο κόστος αποκατάστασης.

Για να το αποφύγουν, τα συνεργεία παίρνουν προληπτικά μέτρα. Καλύπτουν τις σχάρες με νάιλον ή μουσαμά και βάζουν γύρω-γύρω βαριά σακιά. Έτσι το πλαστικό μένει στη θέση του και το νερό που τρέχει στο πεζοδρόμιο δεν μπορεί εύκολα να περάσει από κάτω.

Αν δείτε τέτοια σημεία στη γειτονιά σας, καλό είναι να μην τα μετακινείτε. Είναι ένα απλό αλλά σημαντικό μέτρο για να μην υπάρξουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Όταν περάσει ο κίνδυνος, τα συνεργεία θα τα αφαιρέσουν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.