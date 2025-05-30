Επίθεση στην Κίνα εξαπέλυσε για ακόμα μία φορά ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι το Πεκίνο «παραβίασε» τη συμφωνία για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Κίνα, ίσως και να μην είναι τόσο περίεργο για ορισμένους, έχει παραβιάσει εντελώς τη συμφωνία της μαζί μας. Φτάνει με τις τόσες καλοσύνες!»» έγραψε μεταξύ άλλων ο Ντόνταλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Πριν από δύο εβδομάδες, η Κίνα βρισκόταν σε σοβαρό οικονομικό κίνδυνο! Οι πολύ υψηλοί δασμοί που έθεσα κατέστησαν σχεδόν αδύνατο για την Κίνα να ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι, μακράν, η νούμερο ένα στον κόσμο. Βάλαμε άμεσα «στον πάγο» την Κίνα, και αυτό ήταν καταστροφικό για αυτούς. Πολλά εργοστάσια έκλεισαν και υπήρξε, για να το θέσω ήπια, «εμφύλια αναταραχή». Είδα τι συνέβαινε και δεν μου άρεσε, για αυτούς, όχι για εμάς. Έκανα μια ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ με την Κίνα για να τους σώσω από αυτό που νόμιζα ότι θα ήταν μια πολύ άσχημη κατάσταση, και δεν ήθελα να το δω να συμβαίνει αυτό. Λόγω αυτής της συμφωνίας, όλα σταθεροποιήθηκαν γρήγορα και η Κίνα επέστρεψε στην κανονική της λειτουργία. Όλοι ήταν χαρούμενοι! Αυτά είναι τα καλά νέα!!! Τα κακά νέα είναι ότι η Κίνα, ίσως όχι και τόσο περίεργα για μερικούς, ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.Φτάνει με τις τόσες καλοσύνες!».»

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε στο Fox News ότι οι εμπορικές συνομιλίες των ΗΠΑ με την Κίνα έχουν «κολλήσει λίγο» και η επίτευξη μιας συμφωνίας που θα φτάσει στο τέλος της πορείας πιθανότατα θα απαιτήσει την άμεση εμπλοκή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Δύο εβδομάδες μετά τις σημαντικές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε προσωρινή εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η πρόοδος έκτοτε ήταν αργή, αλλά είπε ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

