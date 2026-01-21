Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, με συνολικό προϋπολογισμό 577,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στοχεύεται να αναδειχθεί ως κεντρικός άξονας αξιοποίησης των εθνικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και την κοινωνική πρόοδο.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας έχει αρχικό προϋπολογισμό 197 εκατ. ευρώ, με τη συνολική υπερδέσμευση να ανεβάζει τους διαθέσιμους πόρους σε 256,1 εκατ. ευρώ για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, δόθηκε το πράσινο φως στα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) για τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο. Τα νέα προγράμματα υπάγονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030 και συνοδεύονται από έναν συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 577,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να τοποθετηθεί η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 197 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω υπερδέσμευσης οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι φτάνουν τα 256,1 εκατ. ευρώ. Η κατανομή των πόρων, που προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε μετά από αξιολόγηση της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, διαμορφώνεται ως εξής:

Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών: 41,27%

Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός: 27,77%

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: 14,47%

Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης: 10,55%

Υποστήριξη Προγραμμάτων: 3,91%

Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα: 1,57%

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη: 0,46%

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηπείρου

Στην περιφέρεια Ηπείρου, ο αρχικός προϋπολογισμός είναι 133 εκατ. ευρώ, με συνολικούς διαθέσιμους πόρους μετά την υπερδέσμευση στα 172,9 εκατ. ευρώ. Η κατανομή των πόρων έχει ως εξής:

Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών: 48,1%

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: 22,5%

Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα: 9,77%

Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης: 9,02%

Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός: 7,5%

Διοικητική Υποστήριξη: 2,25%

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 0,75%

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Για το Νότιο Αιγαίο, ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 114 εκατ. ευρώ, με τους συνολικούς διαθέσιμους πόρους – μετά την υπερδέσμευση – να ανέρχονται σε 148,2 εκατ. ευρώ. Η αντίστοιχη κατανομή προβλέπει:

Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών: 44%

Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα: 16%

Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης: 13%

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: 13%

Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός: 7%

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη: 5%

Υποστήριξη Προγραμμάτων: 2%

Αξίζει να σημειωθεί πως είχαν ήδη εγκριθεί τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, «στο αμέσως προσεχές διάστημα» αναμένεται η έγκριση των αντίστοιχων προγραμμάτων και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Πηγή: skai.gr

