Συρία: Ο στρατός εισήλθε στον καταυλισμό αλ Χολ όπου ζουν οικογένειες τζιχαντιστών

Ο συριακός στρατός εισήλθε σήμερα στον καταυλισμό αλ Χολ στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, μετά την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων.

Στον καταυλισμό ζουν περίπου 24.000 άνθρωποι, εκ των οποίων 15.000 είναι Σύροι και 6.300 γυναίκες και παιδιά από 42 χώρες, μεταξύ των οποίων και δυτικές.

Ο καταυλισμός βρίσκεται στην επαρχία Χασακέ και φιλοξενεί οικογένειες τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους.

Ο συριακός στρατός προχώρησε σήμερα το πρωί σε είσοδο στον μεγάλο καταυλισμό αλ Χολ στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, όπου διαμένουν οικογένειες τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), μετά την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων την Τρίτη.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP, δεκάδες άνδρες του στρατού άνοιξαν τη μεταλλική πύλη, εισήλθαν πεζή στον καταυλισμό, ενώ άλλες ομάδες παρατάχθηκαν για να φυλάξουν την είσοδο.

Ο καταυλισμός αλ Χολ βρίσκεται στην επαρχία Χασακέ και φιλοξενεί περίπου 24.000 ανθρώπους, μεταξύ αυτών 15.000 είναι Σύροι, ενώ περίπου 6.300 είναι γυναίκες και παιδιά από 42 διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων κρατών της Δύσης.

Αποχώρηση Κούρδων μαχητών και έλεγχος του καταυλισμού από τη Δαμασκό

Την Τρίτη, οι κουρδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι «αναγκάστηκαν να αποσυρθούν» από τον καταυλισμό αλ Χολ, προκειμένου να υπερασπιστούν άλλες περιοχές υπό την απειλή προέλασης του συριακού στρατού. Η αποχώρηση αυτή σημειώθηκε λίγο πριν από την επίτευξη νέας εκεχειρίας ανάμεσα στις κουρδικές και τις συριακές αρχές.

Ο αλ Χολ αποτελεί τον μεγαλύτερο καταυλισμό κράτησης που δημιουργήθηκε από τις κουρδικές δυνάμεις, κύρια συνιστώσα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), οι οποίες είχαν καθοριστική συμβολή στην ήττα του Ισλαμικού Κράτους το 2019, με την υποστήριξη διεθνούς συνασπισμού.

Ανάληψη ευθύνης από το συριακό κράτος

Το συριακό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι είναι «απολύτως έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη για τον καταυλισμό αλ Χολ και τις φυλακές» όπου κρατούνται οι τζιχαντιστές. Παράλληλα, ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, επισήμανε ότι «η αρχική αποστολή» των Κούρδων μαχητών, δηλαδή η αντιμετώπιση των τζιχαντιστών, έχει ολοκληρωθεί και πλέον οι νέες αρχές της Συρίας είναι σε θέση να ελέγχουν τα κέντρα κράτησης μελών του ΙΚ.

Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Κούρδων και συριακής κυβέρνησης προβλέπει ότι το κράτος θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των φυλακών και καταυλισμών όπου κρατούνται οικογένειες τζιχαντιστών. Επιπλέον, η κουρδική υπηρεσία που είχε την αρμοδιότητα διαχείρισης του ζητήματος «θα ενσωματωθεί στους κρατικούς θεσμούς» της Δαμασκού.

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι «λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε συντονισμό με τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό για τη διατήρηση της ασφάλειας» στα κέντρα κράτησης, διαβεβαιώνοντας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

Χιλιάδες τζιχαντιστές και οικογένειες σε φυλακές και καταυλισμούς

Στη βόρεια Συρία, χιλιάδες πρώην τζιχαντιστές, πολλοί εκ των οποίων αλλοδαποί, κρατούνται σε επτά φυλακές, ενώ δεκάδες χιλιάδες μέλη των οικογενειών τους ζουν στους καταυλισμούς αλ Χολ και Ροζ, που είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν υπό την εποπτεία των κουρδικών δυνάμεων.

