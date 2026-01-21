«Ίμια: 30 χρόνια μετά»: Ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων του Αλέξη Παπαχελά - Απόψε στις 21.00 το Α’ Μέρος (Trailer)

Απόψε, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 21.00, στο πρώτο μέρος της μεγάλης έρευνας του Αλέξη Παπαχελά και του ΣΚΑΪ για τα γεγονότα των Ιμίων, γυρνάμε 30 χρόνια πίσω, στα Χριστούγεννα του 1995 και παρακολουθούμε το πρελούδιο της μεγάλης κρίσης.

Το τουρκικό φορτηγό πλοίο «Φιγκέν Ακάτ» προσαράζει στα Ανατολικά Ίμια και πυροδοτεί μια σειρά αντιδράσεων που φέρνουν την Ελλάδα και την Τουρκία αντιμέτωπες. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση στην Αθήνα κλονίζεται, καθώς ο Ανδρέας Παπανδρέου νοσηλεύεται στο Ωνάσειο και ξεκινά μια κούρσα διαδοχής, η οποία καταλήγει στην εκλογή του Κωνσταντίνου Σημίτη, αλλά αφήνει πίσω της ενδοκομματικές έχθρες.

Την ίδια ώρα, εκτυλίσσεται ένας «πόλεμος σημαιών» ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και η κρίση κλιμακώνεται ραγδαία, με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εκατέρωθεν να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την εύρεση διπλωματικής λύσης. Όλα έμελλε να αλλάξουν όταν ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, Ινάλ Μπατού, προτείνει ένα σχέδιο για να «ισοφαρίσουν» οι δύο χώρες.

Τι συνέβη πραγματικά με το «Φιγκέν Ακάτ»; Ποιοι δημιούργησαν αυτή την κρίση; Ποιο ήταν το σχέδιο της Τουρκίας και σε τι στόχευε; Πώς υψώθηκε η ελληνική σημαία στα Ανατολικά Ίμια και ποιος διέταξε την αντικατάστασή της από την τουρκική; Τι κινήσεις έκανε -ή δεν έκανε- η ηγεσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων; Πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση Σημίτη την πρώτη κρίση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει; Τι ρόλο έπαιξαν οι Αμερικανοί; Τι ακριβώς συνέβη κεκλεισμένων των θυρών και πώς φτάσαμε μια ανάσα πριν τον πόλεμο;

Πρωταγωνιστές των γεγονότων μιλούν στον Αλέξη Παπαχελά και την κάμερα του ΣΚΑΪ και αποκαλύπτουν το παρασκήνιο μίας από τις μεγαλύτερες κρίσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στο πρώτο μέρος καταθέτουν τις μαρτυρίες τους οι:

Αντώνης Βεζυρόπουλος (1927-2021) – Βοσκός Ιμίων

Νίκος Χουχουρέλος – Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α., λιμενάρχης Καλύμνου (1994-1998)

Δημήτρης Νεζερίτης – Πρέσβης της Ελλάδας στην Τουρκία (1995-1999)

Χρήστος Λυμπέρης – Ναύαρχος ε.α., αρχηγός ΓΕΕΘΑ (1993-1996)

Δημήτρης Καραϊτίδης – Πρέσβης ε.τ., διευθυντής Διπλωματικού Γραφείου Πρωθυπουργού (1996-2004)

Ινάλ Μπατού – Βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος Ελληνοτουρκικών Σχέσεων

Αντώνης Φουρλής – Δημοσιογράφος

Γιώργος Ριόλας – Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α., διοικητής ΑΤ Καλύμνου (1994-1996)

Δημήτρης Διακομιχάλης – Πρώην δήμαρχος Καλύμνου

Γιώργος Ρούσσος – Πρώην έπαρχος Καλύμνου

Τάσος Γιαννίτσης – Οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού (1996-2000)

Αθανάσιος Νικολοδήμος – Αντιστράτηγος ε.α., διοικητής 80 ΑΔΤΕΑ (1995-1996)

Θεόδωρος Πάγκαλος – Υπουργός Εξωτερικών (1996-1999)

Ερτουγρούλ Οζκιόκ – Πρώην διευθυντής εφημερίδας Hürriyet

Γεώργιος Καλλιγιάννης – Υποναύαρχος ε.α., Ναυτικός Διοικητής Αιγαίου

Κωνσταντίνος Ματάλας – Αντιπλοίαρχος ε.α., υποδιοικητής ΜΥΚ (1995-1996)

Γκιουβέν Ερκαγιά – Ναύαρχος ε.α., αρχηγός ΓΕΝ Τουρκίας (1995-1997)

Ιωάννης Λιούλης – Αντιναύαρχος ε.α., κυβερνήτης Φ/Γ Ναβαρίνον, τακτικός διοικητής ναυτικών δυνάμεων στα Ίμια

Τζωρτζ Στεφανόπουλος – Ανώτερος σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον (1993-1996)

Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ – Υφυπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ, αρμόδιος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (1994-1996)

Το πρώτο από τα δύο επεισόδια της μίνι σειράς ντοκιμαντέρ για την Κρίση των Ιμίων απόψε στις 21:00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το Trailer:

Έρευνα – Παρουσίαση – Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Λουκάκος

Αρχισυνταξία: Άγγελος Σκορδάς

Διεύθυνση Παραγωγής: Λάμπρος Παπαδέας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νικόλας Ποττάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Ειρήνη Δράκου

Μοντάζ: Κατερίνα Κουτσοχερίτη

Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Θανάσης Κατσικίδης

Έρευνα Αρχείου: Μυρτώ Κατσίγερα

Εκτέλεση Παραγωγής: dotmov

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.