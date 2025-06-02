Η κυβέρνηση Τραμπ καλεί τις χώρες να υποβάλουν έως την Τετάρτη τις καλύτερες δυνατές προτάσεις τους για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς επιδιώκει να επιταχύνει τις συνομιλίες με πολλούς εταίρους ενόψει της παρέλευσης της προθεσμίας των πέντε εβδομάδων, σύμφωνα με προσχέδιο επιστολής προς τις υπό διαπραγμάτευση χώρες που αποκάλυψε το πρακτορείο Reuters.

Το προσχέδιο, το οποίο προέρχεται από το γραφείο του Αμερικανού Εμπορικού Αντιπροσώπου (USTR), προσφέρει μια εικόνα για το πώς σκοπεύει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ολοκληρώσει τις δύσκολες διαπραγματεύσεις με δεκάδες χώρες, που ξεκίνησαν στις 9 Απριλίου, όταν και ανέστειλε για 90 ημέρες τους μαζικούς δασμούς έως τις 8 Ιουλίου, μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν στις αγορές μετοχών, ομολόγων και νομισμάτων.

Το έγγραφο δείχνει την πίεση που ασκεί ο Λευκός Οίκος για την ολοκλήρωση συμφωνιών εντός της αυστηρής αυτής προθεσμίας. Παρόλο που αξιωματούχοι, όπως ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ, έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι αρκετές συμφωνίες βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση, μέχρι στιγμής έχει συναφθεί μόνο μία συμφωνία με σημαντικό εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ: τη Βρετανία. Ακόμα κι αυτή όμως είναι περισσότερο ένα πλαίσιο για περαιτέρω συνομιλίες, παρά μια τελική συμφωνία.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι ΗΠΑ ζητούν από τις χώρες να παραθέσουν τις καλύτερες προτάσεις τους σε βασικούς τομείς. Αυτές αφορούν δασμούς και ποσοστώσεις για την αγορά αμερικανικών βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων, καθώς και σχέδια για την εξάλειψη μη δασμολογικών εμποδίων.

Επίσης, ζητά δεσμεύσεις για το ψηφιακό εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια, καθώς και ειδικές δεσμεύσεις ανά χώρα, όπως αναφέρεται στην επιστολή.

Οι ΗΠΑ θα αξιολογήσουν τις απαντήσεις εντός λίγων ημερών και θα προτείνουν μια «πιθανή ζώνη σύγκλισης», η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει αμοιβαία δασμολογικά ποσοστά, σύμφωνα με το έγγραφο.

Δεν είναι σαφές σε ποιες χώρες ακριβώς θα σταλεί η επιστολή, αλλά απευθύνεται σε εκείνες με τις οποίες οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν συναντήσεις και ανταλλαγή εγγράφων. Ενεργές διαπραγματεύσεις διεξάγονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Βιετνάμ και την Ινδία, μεταξύ άλλων.

Αξιωματούχος του USTR δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. «Οι παραγωγικές διαπραγματεύσεις με πολλούς βασικούς εμπορικούς εταίρους συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών να αποτιμήσουν την πρόοδο και να αξιολογήσουν τα επόμενα βήματα».

«Παρά τη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη»

Το φιλόδοξο πρόγραμμα δασμών του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής του ατζέντας «Πρώτα η Αμερική», καθώς επιχειρεί να αναμορφώσει τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ, να μειώσει τα εμπορικά ελλείμματα και να προστατεύσει τις αμερικανικές βιομηχανίες.

Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ποντάρουν επίσης στους δασμούς για την ενίσχυση των ομοσπονδιακών εσόδων και την αντιστάθμιση του κόστους της νομοθεσίας για τις φοροελαφρύνσεις που προωθείται στο Κογκρέσο.

Οι απότομες μεταβολές στην εμπορική πολιτική του Τραμπ έχουν δημιουργήσει έντονη μεταβλητότητα στις αγορές. Τον Μάιο, οι μετοχές στις ΗΠΑ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Νοέμβριο του 2023, ωστόσο αυτό συνέβη μετά από ένα διάστημα σημαντικών απωλειών στους παγκόσμιους δείκτες λόγω των ανακοινώσεων περί δασμών κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και αρχές Απριλίου.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητοι το απόγευμα της Δευτέρας, αφού ο Τραμπ είχε προβεί την Παρασκευή σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση διπλασιασμού των δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πίτσμπουργκ.

Την ίδια ώρα, η νομιμότητα της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την επιβολή των δασμών αμφισβητείται νομικά.

Την περασμένη Τετάρτη, το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του επιβάλλοντας δασμούς δυνάμει του νόμου περί Διεθνών Εξουσιών Οικονομικών Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), συμπεριλαμβανομένων των δασμών της «Ημέρας Απελευθέρωσης» και εκείνων που είχαν επιβληθεί σε προϊόντα από τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα, με βάση τις κατηγορίες Τραμπ ότι οι χώρες αυτές διευκολύνουν τη ροή φαιντανύλης στις ΗΠΑ. Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, εφετείο ανέστειλε προσωρινά την απόφαση. Οι δασμοί που βρίσκονται στο επίκεντρο της νομικής διαμάχης αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ όσο εξελίσσεται η υπόθεση.

Το προσχέδιο επιστολής προειδοποιεί τους εμπορικούς εταίρους να μην θεωρήσουν ότι οι δασμοί θα ανασταλούν αν τα δικαστήρια στραφούν κατά της προσφυγής του Τραμπ στο IEEPA.

«Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι ανεξαρτήτως της εν εξελίξει δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη δράση του προέδρου για την επιβολή ανταποδοτικών δασμών στα αμερικανικά δικαστήρια, ο πρόεδρος σκοπεύει να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα δασμών βάσει άλλων ισχυρών νομικών εξουσιοδοτήσεων, αν χρειαστεί. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας επί αυτών των ζητημάτων», αναφέρει το προσχέδιο.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.