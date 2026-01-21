Απάντηση EE σε ΗΠΑ: «Παγώνει» η εμπορική συμφωνία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ευρωκοινοβούλιο ανακοινώνει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η οποία δρομολογήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, καθυστερώντας την επικύρωσή της λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από την υπόθεση της Γροιλανδίας.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, χαρακτηρίζει το «πάγωμα» της συμφωνίας ως το ισχυρότερο εργαλείο που διαθέτει η ΕΕ προς το παρόν και το πρώτο βήμα σε απάντηση στις απειλές των ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, με σημαντικές συνομιλίες προγραμματισμένες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου θα συμμετάσχουν η πρόεδρος της Κομισιόν, ηγετικές ευρωπαϊκές προσωπικότητες και ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Ευρωκοινοβούλιο βάζει στον «πάγο» την εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας, ενώ εξετάζονται επιπλέον μέτρα ως απάντηση στις απειλές Τραμπ. Ζωηρή συζήτηση στο Στρασβούργο.Και μόνο ο τίτλος στα επίσημα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συζήτηση που έγινε στο Στρασβούργο το απόγευμα της Τρίτης είναι εξαιρετικά ασυνήθιστος, θα ήταν μάλιστα αδιανόητος πριν από λίγα χρόνια: «Αναγκαιότητα μίας ενιαίας απάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απόπειρες απειλών εκ μέρους των ΗΠΑ».



Λίγες ώρες πριν ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου, είχε ανακοινώσει ότι «παγώνει» η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ που δρομολόγησαν το περασμένο καλοκαίρι η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο θα καθυστερήσει την επικύρωσή της.

Πηγή: Deutsche Welle

«Είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας» υπογράμμισε ο Μάνφρεντ Βέμπερ μιλώντας στους δημοσιογράφους, για να προσθέσει ότι πρόκειται για ένα «πρώτο βήμα». Κατά τα λοιπά, η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία της, καθώς «αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα συνομιλιών», τόνισε ο Γερμανός πολιτικός, εννοώντας προφανώς τις επαφές με τον Τραμπ που θα έχουν στο Νταβός της Ελβετίας στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.Προετοιμασίες για εμπορικό «μπαζούκα»;Το βράδυ της Δευτέρας είχε εμφανιστεί στο Στρασβούργο και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, για να συμμετάσχει σε κλειστή συνάντηση του ΕΛΚ, πιθανώς από κοινού με τον Ιταλό ομόλογό του Αντόνιο Ταγιάνι. Είναι προφανές ότι μετά τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία η ΕΕ αναζητεί περαιτέρω απαντήσεις και αντίμετρα. Ωστόσο, ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν θα επικρατήσουν οι θιασώτες της σκληρής γραμμής, που προβλέπει μεταξύ άλλων την ενεργοποίηση του αποκαλούμενου «εμπορικού μπαζούκα» (ACI) εναντίον τρίτων χωρών.Κάτι τέτοιο θα είχε ως συνέπεια ακόμα και τον αποκλεισμό αμερικανικών εταιρειών από δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ ή την επιβολή τιμωρητικών δασμών σε συγκεκριμένες εταιρείες και ιδιαίτερα στις Big Tech (Amazon, Apple, Meta κ.ά.). Σημειωτέον ότι η ενεργοποίηση του «μπαζούκα» δεν απαιτεί ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.«Κανείς δεν έχει δικαίωμα προσάρτησης»Προς το παρόν -και εν αναμονή των επαφών στο Νταβός- οι Ευρωπαίοι περιορίζονται σε λεκτικές αντιδράσεις, οι οποίες είναι πιο έντονες από ποτέ. Μιλώντας στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, η Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλλας, τόνισε ότι «οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έχουν δημιουργήσει μία πρωτόγνωρη κατάσταση», αλλά «η Ευρώπη διαθέτει μία σειρά εργαλείων για να υπερασπίσει τα συμφέροντά της».Παράλληλα, σημείωσε ότι «η αντίδρασή μας πρέπει να προσανατολίζεται στο Διεθνές Δίκαιο. Καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα να προσαρτήσει εδάφη άλλης χώρας, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο».«Ξέσπασμα» από Δανούς ευρωβουλευτέςΑίσθηση προκάλεσε η μεγάλη συμμετοχή Δανών ευρωβουλευτών στη συζήτηση της Τρίτης, με σχόλια που έδειχναν ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση. Απευθυνόμενη στον Αμερικανό πρόεδρο, η Κρίστελ Σαλντεμόζε, από το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, δήλωσε: «Όποιες απειλές και αν εκστομίσετε, η Γροιλανδία δεν πωλείται. Η εθνική κυριαρχία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία».«Έχουμε στις ΗΠΑ μία κυβέρνηση, η οποία δεν συμφωνεί με την παγκόσμια τάξη πραγμάτων, όπως είχε διαμορφωθεί μετά το 1945» συνοψίζει ο Χριστιανοδημοκράτης Χέντρικ Νταλ. Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Βίλι Σόντελ, παρατηρεί με σαρκασμό ότι «δέκα χώρες θέλουν να προσχωρήσουν στην ΕΕ, αλλά κανείς δεν θέλει να προσχωρήσει στις ΗΠΑ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά...».

