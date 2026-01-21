Ανακοίνωσε τον Τερ Στέγκεν η Τζιρόνα

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο πλέον…

Για την μετακίνηση του Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν από την Μπαρτσελόνα στην Τζιρόνα ο λόγος, με τον Γερμανό τερματοφύλακα να μετακομίζει στην δεύτερη με τη μορφή του δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς.

Ο Τερ Στέγκεν έχει χάσει τη θέση του βασικού στους «μπλαουγκράνα» μετά την απόκτηση του Ζοάν Γκαρσία από την Εσπανιόλ, ενώ και με την παρουσία του Βόιτσλαβ Σέσνι στην ομάδα, συνήθως έμενε εκτός αποστολής.

Προκειμένου, λοιπόν, να είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του για το Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι, ο 33χρονος γκολκίπερ αποφάσισε να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα μέσα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Τερ Στέγκεν δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028 με τους Καταλανούς, στους οποίους παίζει από το καλοκαίρι του 2014, ερχόμενος από την Γκλάντμπαχ, ενώ έχει κερδίσει έξι πρωταθλήματα Ισπανίας και ένα Champions League.

