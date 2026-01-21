Του Γιάννη Ανυφαντή

Το μήνυμα από τo 112 που στάλθηκε στην Αττική σήμερα το πρωί λόγω της κακοκαιρίας, «τάραξε» τη συνεδρίαση της Βουλής για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, με τον χαρακτηριστικό ήχο να διαπερνά τα μικρόφωνα της Ολομέλειας.

Ακριβώς στις 10 κι ενώ στο βήμα βρισκόταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης το 112 άρχισε να χτυπάει στα κινητά των βουλευτών που βρίσκονταν στην αίθουσα. Προκλήθηκε αναστάτωση με βουλευτές να φωνάζουν στον Βασίλη Κόκκαλη: «Ανέβηκες επάνω και χτύπησε το 112». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γέλασε και απευθυνόμενος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα σχολίασε: «Για εσάς είναι το 112. Ήρθε η ώρα να φύγετε».

Πηγή: skai.gr

