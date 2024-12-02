Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απένειμε χθες χάρη στον γιο του Χάντερ, καταδικασμένο για δυο υποθέσεις παράνομης οπλοκατοχής και φοροδιαφυγής, ο οποίος ανέμενε να μάθει τις ποινές του, κάνοντας λόγο για «αδικία» και «κακοδικία».

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ σχολίασε μέσω της πλατφόρμας του στο Truth Social, την απονομή χάρης στον Χάντερ από τον πατέρα του, αναφερόμενος στους έξι φυλακισμένους των επεισοδίων στο Καπιτώλιο το 2021.

«Η συγχώρεση που έδωσε ο Τζο στον Χάντερ περιλαμβάνει τους ομήρους της 6ης Ιανουαρίου (2021), οι οποίοι είναι φυλακισμένοι εδώ και χρόνια;» έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε όσους καταδικάστηκαν για την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στους οποίους έχει δεσμευτεί να δώσει χάρη.

«Τέτοια κατάχρηση και αδικία!» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, ο οποίος τακτικά χαρακτηρίζει το άτομα που καταδικάστηκαν για την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2021 ως «ομήρους», παρά το γεγονός ότι η δικαιοσύνη χαρακτηρίζει αυτές τις περιγραφές «παράλογες».

Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως είχε δηλώσει ότι δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο να χορηγήσει χάρη στον Χάντερ Μπάιντεν, εάν επανεκλεγεί. «Δεν θα το έβγαζα από την ατζέντα», είχε πει στη διάρκεια συνέντευξης με τον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ.



Πηγή: skai.gr

