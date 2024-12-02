Από μια κλωστή κρέμεται η κυβέρνηση Μπαρνιέ μετά το τελεσίγραφο της Λεπέν

Από μια κλωστή κρέμεται η πολιτική μοίρα του Γάλλου πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ, καθώς εάν δεν υποχωρήσει στις απαιτήσεις της ηγέτιδας της Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, για τον προϋπολογισμό, η κυβέρνησή του μπορεί να ανατραπεί ακόμα και εντός 48 ωρών, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico.

Η Γαλλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης και κουβαλάει ένα «βουνό» από χρέος, την ώρα που η κυβέρνηση είναι πιο εύθραυστη και πιο διασπασμένη από ποτέ.

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι βουλευτές θα βρεθούν στην Εθνοσυνέλευση για να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό της κοινωνικής ασφάλισης του επόμενου έτους.

Ο Μπαρνιέ, ο οποίος είναι πρωθυπουργός από τον Σεπτέμβριο μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον Εμανουέλ Μακρόν, θέλει απεγνωσμένα να περάσει ο προϋπολογισμός για να αποφύγει μια κρίση πολιτική και οικονομική.

Το πρόβλημα για τον Μπαρνιέ είναι ότι η κεντροδεξιά κυβέρνησή του δεν έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, οπότε θα χρειαστεί τη σιωπηρή υποστήριξη της Aκροδεξιάς. Εάν προσπαθήσει να παρακάμψει την ψηφοφορία, η αντιπολίτευση θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και την πτώση της κυβέρνησής του.

Στόχος του προϋπολογισμού είναι να ελεγχθεί του γαλλικό έλλειμμα, το οποίο προβλέπεται να φθάσει το 6,1% του ΑΕΠ φέτος.

Ο Μπαρνιέ σχεδιάζε αρχικά περικοπές δαπανών ύψους 40 δισ. ευρώ και αυξήσεις φόρων ύψους 20 δισ. ευρώ, όμως έχει αναγκαστεί να κάνει κάποιες παραχωρήσεις.

Από την πλευρά τους, η Λεπέν και ο Εθνικός Συναγερμός έχουν παρουσιάσει μια λίστα από αιτήματα και περιμένουν από τον Μπαρνιέ να τα ικανοποιήσει, ως αντάλλαγμα για τη συνεργασίας τους.

Ο Εθνικός Συναγερμός έχει θέσει μια σειρά από «κόκκινες γραμμές», δηλαδή πολιτικές που, όπως λέει, θα οδηγήσουν αυτόματα σε ψήφο δυσπιστίας, αν συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό.

Η Λεπέν δήλωσε στο AFP την Κυριακή ότι η κυβέρνηση «τερμάτισε τη συζήτηση», τονίζοντας παράλληλα πως «υπάρχει πιθανότητα να επισύρουμε τις συνέπειες αυτής της εξαιρετικά στενόμυαλης και σεχταριστικής συμπεριφοράς».

Οι δύο επιλογές του Μπαρνιέ

Ο Μπαρνιέ έχει δύο επιλογές στο τραπέζι για να περάσει τον προϋπολογισμό αλλά και οι δύο απαιτούν τη συνεργασία του Εθνικού Συναγερμού.

Η πρώτη είναι η παραδοσιακή κοινοβουλευτική οδός. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ψηφοφορία. Και για να κερδίσει η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαρνιέ -η οποία υποστηρίζεται από έναν στενό συνασπισμό κεντρώων και συντηρητικών βουλευτών- θα χρειαστεί τουλάχιστον τη σιωπηρή υποστήριξη των βουλευτών του Εθνικού Συναγερμού. Πιθανότατα θα τα κατάφερνε, ακόμα και αν οι βουλευτές της Λεπέν απείχαν.

Η Λεπέν αντίστοιχα, άφησε σιωπηρά αυτή την πόρτα ανοιχτή, βάζοντας μια προθεσμία μέχρι σήμερα, Δευτέρα, για να γίνουν οι διορθώσεις στον προϋπολογισμό.

Η δεύτερη επιλογή, την οποία ο Μπαρνιέ δήλωσε ότι είναι «πιθανό» να χρησιμοποιήσει, είναι να παραλείψει εντελώς την ψηφοφορία.

Το γαλλικό Σύνταγμα επιτρέπει στην κυβέρνηση να το πράξει, αλλά η κίνηση αυτή επιτρέπει στα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας - η οποία, εάν υποβληθεί, θα τεθεί πιθανότατα σε ψηφοφορία την Τετάρτη.

Εάν η πρόταση αυτή περάσει, ο προϋπολογισμός θα απορριφθεί και η κυβέρνηση θα καταρρεύσει αυτόματα.

Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο κατέχει περίπου το ένα τρίτο των εδρών στην Εθνοσυνέλευση, έχει ήδη δεσμευθεί να καταθέσει πρόταση για την ανατροπή της κυβέρνησης. Αν η ακροδεξιά προσχωρήσει, όλα θα τελειώσουν για την κυβέρνηση Μπαρνιέ.

Τα προβλήματα με τον προϋπολογισμό

Όπως σημειώνει το Politico, εάν ο Μπαρνιέ επιλέξει τη δεύτερη οδό, μπορεί μόνο να ελπίζει ότι η Λεπέν δεν θα θελήσει να βυθίσει τη χώρα στο οικονομικό χάος.

Αλλά η επίσημη θέση του Εθνικού Συναγερμού, προς το παρόν, είναι ότι δεν θα υποχωρήσει.

«Έχουμε ακόμα ζητήματα με τον προϋπολογισμό... Ο Μπαρνιέ έχει περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα» ξεκαθάρισε η Λεπέν μιλώντας στον Monde την Πέμπτη.

Η λίστα επιθυμιών της Λεπέν

Ο κατάλογος των επιθυμιών της έχει διευρυνθεί τις τελευταίες ημέρες. Ο Εθνικός Συναγερμός ζητά από την κυβέρνηση να καταργήσει την αύξηση του φόρου στην ηλεκτρική ενέργεια, να εγκαταλείψει την προγραμματισμένη αναβολή της ετήσιας αναπροσαρμογής του πληθωρισμού για τις συντάξεις, να διατηρήσει τις απαλλαγές από τις εργοδοτικές εισφορές για τους χαμηλούς μισθούς, να δεσμευτεί ότι δεν θα διαγράψει από τη λίστα ορισμένα φάρμακα, να «μειώσει δραστικά» την πρόσβαση στην κρατικά χρηματοδοτούμενη υγειονομική περίθαλψη για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά και «να διαπραγματευτεί με τις Βρυξέλλες τη μείωση της συνεισφοράς της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Μπαρνιέ έχει αρχίσει να υποχωρεί, κάνοντας στροφή στα σχέδιά του για τους φόρους στην ηλεκτρική ενέργεια και συμφωνώντας να διατηρηθούν οι απαλλαγές από τις εργοδοτικές εισφορές.

Προσπάθησε επίσης να «σαγηνεύσει» την ακροδεξιά σε συνέντευξή του στη συντηρητική εφημερίδα Le Figaro με επιπλέον υποσχέσεις, όπως ο περιορισμός της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων χωρίς έγγραφα στην υγειονομική περίθαλψη.

Ο Μπαρνιέ ισχυρίζεται ότι τίποτα από όλα αυτά δεν αποσκοπεί στο να πείσει τη Λεπέν, αλλά αντίθετα ήταν μια προσπάθεια για συναίνεση με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η πολιτική παίζει επίσης ρόλο, με τη Λεπέν να θέλει ο Μπαρνιέ να ρίξει τη νίκη στα πόδια της. «Έχω ένα δημοκρατικό ζήτημα με την επιμονή του να λέει ότι αυτό δεν αποτελεί παραχώρηση προς τον Εθνικό Συναγερμό. Θέλουν τις ψήφους μας, αλλά όχι τα πρόσωπά μας που συνδέονται μαζί τους», τόνισε.

Πάντως, μιλώντας στην εφημερίδα Le Parisien, ο αρμόδιος υπουργός Προϋπολογισμού φαίνεται ότι έκλεισε την πόρτα σε τυχόν παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής.

«Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να εγγυηθούμε την αποκατάσταση των οικονομικών αν προχωρήσουμε περισσότερο από ό,τι έχουμε ήδη κάνει», είπε. «Ο συμβιβασμός δεν είναι εκβιασμός, δεν μπορεί να υπάρξει τελεσίγραφο», τόνισε.

Σε απάντηση, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά με μια ανάρτησή του στο Χ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως έχει «πεισμώσει» και ότι «κινδυνεύει να ανατραπεί τερματίζοντας τις διαπραγματεύσεις».

Όπως τονίζει το Politico, ακόμα και αν ο Μπαρνιέ επιβιώσει αυτή την εβδομάδα, δεν τελειώνουν εκεί οι προκλήσεις.

Αργότερα αυτόν τον μήνα, αν το νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση περάσει, οι βουλευτές θα εξετάσουν τον συνολικό κρατικό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, γεγονός που θα εκθέσει και πάλι τον πρωθυπουργό σε ψήφο δυσπιστίας - και αναπόφευκτα σε ένα άλλο σύνολο απαιτήσεων από τον Εθνικό Συναγερμό.

