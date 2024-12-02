Ο Μπάιντεν απένειμε χάρη στον γιο του, Χάντερ

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως απένειμε χάρη στον γιο του Χάντερ, που ανέμενε να μάθει τις ποινές του, μετά τις καταδίκες του σε δυο υποθέσεις, που αφορούσαν παράνομη οπλοκατοχή και φοροδιαφυγή.

«Κανένας λογικός άνθρωπος που θα εξετάσει τα γεγονότα στις υποθέσεις που αφορούν τον Χάντερ δεν μπορεί να καταλήξει σε άλλο συμπέρασμα από το εξής: ο Χάντερ υπέστη διακριτική μεταχείριση επειδή ήταν γιος μου και μόνο — κι αυτό είναι άδικο», τόνισε ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους, κάνοντας λόγο περί «κακοδικίας».

Ο Μπάιντεν είχε διαβεβαιώσει επανειλημμένα πως δεν θα προχωρούσε στην απονομή προεδρικής χάριτος στον γιο του. Ο Λευκός Οίκος το επαναβεβαίωσε μόλις τον Σεπτέμβριο.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, 54 ετών, δήλωσε ένοχος εκείνο τον μήνα ενώπιον δικαστηρίου στο Λος Άντζελες για φορολογική απάτη, αποφεύγοντας νέα δίκη.

Ο πρώην δικηγόρος και επιχειρηματίας, που πλέον έχει αποφασίσει να αφοσιωθεί στη ζωγραφική, αντιμετώπιζε κατηγορίες για φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή, διότι δεν κατέβαλε φόρους που αναλογούσαν σε ομοσπονδιακό επίπεδο από το 2016 ως το 2019, ποσά που ανέρχονταν σε 1,4 εκατ. δολάρια, ενώ ταυτόχρονα ξόδευε αλόγιστα για να αγοράζει ναρκωτικά, σεξ και είδη πολυτελείας.

Νωρίτερα φέτος, ομολόγησε την ενοχή του στην κατηγορία πως δήλωσε ψευδώς ότι δεν ήταν εξαρτημένος από τα ναρκωτικά κατά την αγορά πιστολιού, κακούργημα στην πολιτεία Ντέλαγουερ, το προπύργιο των Μπάιντεν. Ανέμενε να μάθει τις ποινές του για τις δύο υποθέσεις εντός Δεκεμβρίου.

Ο πατέρας του επιχειρηματολόγησε πως «από την μέρα που ανέλαβα την εξουσία, έλεγα πως δεν θα επενέβαινα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης, και κράτησα τον λόγο μου, παρότι έβλεπα τον γιο μου να υφίσταται επιλεκτικές και άδικες διώξεις», στην ανακοίνωση Τύπου την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

«Οι κατηγορίες σε αυτές τις υποθέσεις προέκυψαν μόνο αφού αρκετοί πολιτικοί μου αντίπαλοι στο Κογκρέσο τις υποκίνησαν για να μου επιτεθούν ώστε να μην επανεκλεγώ», υποστήριξε ο Τζο Μπάιντεν.

«Πιστεύω στο δικαστικό σύστημα, όμως (...) πιστεύω επίσης ότι ωμές πολιτικές σκοπιμότητες επηρέασαν αυτή η διαδικασία και οδήγησαν σε κακοδικία», συμπλήρωσε.

«Ελπίζω πως οι Αμερικανοί θα κατανοήσουν γιατί ένας πατέρας κι ένας πρόεδρος κατέληξε σε αυτή την απόφαση», κατέληξε ο πρεσβύτερος Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

