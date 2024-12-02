Δέκα άνθρωποι δολοφονήθηκαν, ο ένας από τους οποίους βρέθηκε διαμελισμένος, νωρίς χθες Κυριακή το πρωί σε αγροτική περιοχή στον νοτιοδυτικό Ισημερινό, παρότι η επαρχία όπου βρίσκεται τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Εντοπίστηκαν «εννιά πτώματα», που έφεραν τραύματα «από σφαίρες» και, περίπου «ένα χιλιόμετρο» πιο ’κει, σε χωράφι, «εντελώς διαμελισμένο πτώμα μέσα σε σακούλα. Συνολικά, δέκα πτώματα» στο καντόνι Ελ Γκουάμπο της επαρχίας Ελ Όρο, δήλωσε το πρωί στον Τύπο ο διοικητής της αστυνομίας στον τομέα, ο Πάμπλο Φαχάρδο.

Όλα τα θύματα έφεραν τραύματα «από σφαίρες», ενημέρωνε νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν σφαίρες και κάλυκες για αυτόματο τουφέκι και μικρότερου διαμετρήματος, εννιά χιλιοστών, πιθανόν για πιστόλι.

«Τους επιτέθηκαν ενώ αναπαύονταν», σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας Φαχάρδο, ο οποίος τόνισε πως κάποια από τα θύματα ήταν αλλοδαποί, διευκρινίζοντας πως η εθνικότητά τους δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη.

Ορισμένα από τα θύματα βρέθηκαν στο εσωτερικό κατοικίας, άλλα κείτονταν σε κοντινό δρόμο. «Προσπάθησαν να ξεφύγουν από αυτή τη σφαγή», σύμφωνα με τον κ. Φαχάρδο.

Οι άνθρωποι που έγιναν στόχος «είχαν έλθει εδώ πριν από μερικές ημέρες». Νοίκιασαν ιδιοκτησία σε αυτή την αγροτική περιοχή, γνωστή με την ονομασία Λα Βικτόρια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα και σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να κάνει εκτιμήσεις για τους δράστες του μακελειού ή το κίνητρο.

Η επαρχία Ελ Όρο συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της κλιμάκωσης της βίας εγκληματικών συμμοριών. Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται επίσης οι επαρχίες Λος Ρίος, Μαναβί, Σάντα Ελένα, Ορεγιάνα (στον Αμαζόνιο) καθώς και πόλεις, όπως η πρωτεύουσα Κίτο (υπάγεται στην επαρχία Πιτσίντσα) και Καμίλο Πόνσε Ενρίκες (Ασουάι).

Στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος, ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα δεν έχει πάψει να χρησιμοποιεί αυτό το μέτρο, που αναστέλλει θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συναθροίζεσθαι, και το απαραβίαστο της κατοικίας κάθε πολίτη.

Η κυβέρνησή του διαβεβαιώνει ότι από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο, μπόρεσε να μειώσει αισθητά τις ανθρωποκτονίες στη χώρα της Λατινικής Αμερικής: από τις 6.037 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, μειώθηκαν στις 4.959.

Οι βίαιοι θάνατοι στον Ισημερινό αυξήθηκαν με τρομακτικούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της δράσης συμμοριών. Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών από τις 6 ανά 100.000 κατοίκους το 2018 έφθασε τις 47 το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

