Έξαλλοι οι Ρεπουμπλικάνοι με τη χάρη Μπάιντεν στον γιο του, Χάντερ

Οργισμένη ήταν η αντίδραση των Ρεπουμπλικανών του Κογκρέσου μόλις έγινε γνωστό ότι ο Τζο Μπάιντεν δίνει πλήρη και άνευ όρων χάρη στον γιο του, Χάντερ Μπάιντεν.

Ο Χάντερ Μπάιντεν βρισκόταν στο στόχαστρο των Ρεπουμπλικανών ως πιθανό τρωτό σημείο του πατέρα του, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί στρέφονται κατά του απερχομένου προέδρου, ο οποίος είχε δηλώσει ότι δεν επρόκειτο να δώσει χάρη στον γιο του.

«Ο Τζο Μπάιντεν είπε ψέματα από την αρχή μέχρι το τέλος για τις διεφθαρμένες δραστηριότητες της οικογένειάς του» δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής Τζέιμς Κόμερ, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας για πιθανή παραπομπή του Μπάιντεν.

Ο Κόμερ πρόσθεσε: «Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, αντί να ξεκαθαρίσουν για τα δεκαετή αδικήματα, ο πρόεδρος Μπάιντεν και η οικογένειά του συνεχίζουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν τη λογοδοσία».

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Κυριακή ότι «κανένας λογικός άνθρωπος που εξετάζει τα γεγονότα που αφορούν τον Χάντερ δεν μπορεί να καταλήξει σε άλλο συμπέρασμα εκτός από το ότι ο Χάντερ στοχοποιήθηκε μόνο επειδή είναι γιος μου».

Ο Χάντερ καταδικάστηκε για κακούργημα σε σχέση με όπλα και ομολόγησε την ενοχή του για φορολογικές απάτες.

Ο πρόεδρος της δικαστικής επιτροπής Τζιμ Τζόρνταν υποστήριξε ότι η χάρη επικυρώνει την έρευνα των Ρεπουμπλικανών.

«Οι Δημοκρατικοί είπαν ότι δεν υπήρχε τίποτα στην έρευνά μας για παραπομπή. Εάν ισχύει αυτό, γιατί ο Τζο Μπάιντεν μόλις έδωσε χάρη στον Χάντερ Μπάιντεν για τα ίδια πράγματα για τα οποία ρωτούσαμε;» δημοσίευσε στο Χ.

Από την άλλη, ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου Νιλ Έγκλεστον, είπε στο NBC News, «Αν ήμουν ο σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο, θα τον ενθάρρυνα να δώσει χάρη στον γιο του».

