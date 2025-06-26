Νέα διαδικτυακή επίθεση κατά των μεγάλων αμερικανικών μέσων CNN και New York Times εξαπέλυσε για ακόμη μία φορά το βράδυ της Τετάρτης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος την αποτελεσματικότητα των πρόσφατων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν.

Τα δύο μέσα, σε δημοσιεύματά τους, ανέφεραν ότι οι βομβαρδισμοί της Κυριακής στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν απλά καθυστέρησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας για μερικούς μήνες στην καλύτερη περίπτωση, κάτι που προκάλεσε τη δημόσια αντίδραση του Αμερικανού προέδρου.

Δεν δίστασε μάλιστα να χαρακτηρίσει τους δημοσιογράφους των δύο μέσων «λαμόγια» σε πρόσφατη ανάρτησή του, κατηγορώντας τους για «Fake News» που υποβαθμίζουν σκόπιμα την επιχείρηση.

«CNN και NYT συνεργάστηκαν για να υποβαθμίσουν ένα από τα πιο επιτυχημένα πλήγματα στην ιστορία», ανέφερε και πάλι σε προχθεσινή ανάρτησή του στο Truth Social, διαβεβαιώνοντας πως «Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν έχουν καταστραφεί τελείως!»

Σε συνέχεια της δημόσιας αντιπαράθεσης του για το κατά πόσο οι αεροπορικές επιδρομές πέτυχαν τους επιδιωκόμενους στόχους, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε χθες τους δημοσιογράφους των δύο δικτύων ότι «προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σπουδαία δουλειά που έκαναν οι πιλότοι των B-2 μας» και ότι «θα έπρεπε να είναι περήφανοι για τη μεγάλη επιτυχία των ΗΠΑ, αντί να προσπαθούν να κάνουν τη χώρα να φαίνεται κακή».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

Μόλις πιάσαμε τους αποτυχημένους New York Times, να συνεργάζονται με το CNN και με ψευδείς ειδήσεις, να εξαπατούν ξανά!

Προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σπουδαία δουλειά που έκαναν οι πιλότοι των B-2 μας, και έκαναν λάθος που το έκαναν.

Αυτοί οι δημοσιογράφοι είναι απλώς ΚΑΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Θα έπρεπε να είναι περήφανοι για τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε, αντί να προσπαθούν πάντα να κάνουν τη χώρα μας να φαίνεται κακή.

ΟΛΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ!

Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επώνυμη επίθεση κατά της δημοσιογράφου του CNN, Νατάσα Μπέρτραντ, η οποία, όπως έγραψε «διαδίδει ψευδές ειδήσεις εδώ και τρεις ημέρες», κατηγορώντας την ότι είναι μία από αυτούς που κατέστρεψαν την καλή φήμη του άλλοτε σπουδαίου δημοσιογραφικού δικτύου και προτείνοντας την απόλυσή της.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του λέει πως «πρέπει να την πετάξουν έξω σαν το σκυλί».

Η απάντηση του CNN στον Τραμπ

Μετά την επίθεση του Αμερικανού προέδρου, το CNN εξέδωσε ανακοίνωση υποστηρίζοντας τη δημοσιογράφο και το ρεπορτάζ της.

«Στηρίζουμε 100% τη δημοσιογραφία της Νατάσα Μπέρτραντ και συγκεκριμένα την αναφορά της ίδιας και των συναδέλφων της στις πρώτες εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών για την επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το ρεπορτάζ του CNN κατέστησε σαφές ότι πρόκειται για μια αρχική διαπίστωση που μπορεί να αλλάξει με πρόσθετες πληροφορίες. Καλύψαμε εκτενώς τον βαθύ σκεπτικισμό του ίδιου του προέδρου Τραμπ σχετικά με αυτό», έγραψε το CNN στο X.

«Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι είναι λογικό να επικρίνονται οι δημοσιογράφοι του CNN για την ακριβή αναφορά της ύπαρξης της αξιολόγησης και τον ακριβή χαρακτηρισμό των ευρημάτων της, τα οποία είναι προς το δημόσιο συμφέρον», προστίθεται.

