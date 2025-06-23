Νέα διαδικτυακή επίθεση κατά μεγάλων αμερικανικών μέσων εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος την αποτελεσματικότητα των πρόσφατων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν.
Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «οι στόχοι που πλήξαμε στο Ιράν καταστράφηκαν ολοσχερώς, και όλοι το γνωρίζουν», κατηγορώντας τα «Fake News» ότι υποβαθμίζουν σκόπιμα την επιχείρηση. Επέλεξε δε να στοχοποιήσει ονομαστικά:
- την Allison Cooper από το CNN,
- τον πρόεδρο της Comcast Brian L. Roberts,
- τον δημοσιογράφο Jon Karl (ABC),
- καθώς και το NBC, που χαρακτήρισε «Fake News» και «Concast».
«Δεν τελειώνουν ποτέ τα τερτίπια των sleazebags («λεχριτών») στα ΜΜΕ γι’ αυτό και η τηλεθέασή τους βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών — μηδενική αξιοπιστία!», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας αντιπαράθεσης για το κατά πόσο οι αεροπορικές επιδρομές πέτυχαν τους επιδιωκόμενους στόχους και αν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις ιρανικές εγκαταστάσεις.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Οι στόχοι που πλήξαμε στο Ιράν καταστράφηκαν ολοσχερώς και όλοι το γνωρίζουν. Μόνο τα Fake News θα έλεγαν το αντίθετο, προσπαθώντας όσο μπορούν να μειώσουν την επιτυχία — και ακόμα και αυτοί παραδέχονται ότι “σχεδόν καταστράφηκαν πλήρως”!
Αυτοί που δουλεύουν πιο σκληρά για να διαδώσουν αυτό το ψέμα είναι η Allison Cooper του Fake News CNN, ο χαζός Brian L. Roberts, πρόεδρος της “Con”cast, ο Jonny Karl του ABC Fake News και, όπως πάντα, οι ηττημένοι του — και πάλι — NBC Fake News, που ανήκει στη Concast.
Δεν ξεμπερδεύεις ποτέ με τα λαμόγια στα ΜΜΕ — γι’ αυτό και η τηλεθέασή τους βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ!»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.