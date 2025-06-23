Νέα διαδικτυακή επίθεση κατά μεγάλων αμερικανικών μέσων εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος την αποτελεσματικότητα των πρόσφατων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «οι στόχοι που πλήξαμε στο Ιράν καταστράφηκαν ολοσχερώς, και όλοι το γνωρίζουν», κατηγορώντας τα «Fake News» ότι υποβαθμίζουν σκόπιμα την επιχείρηση. Επέλεξε δε να στοχοποιήσει ονομαστικά:

την Allison Cooper από το CNN,

τον πρόεδρο της Comcast Brian L. Roberts,

τον δημοσιογράφο Jon Karl (ABC),

καθώς και το NBC, που χαρακτήρισε «Fake News» και «Concast».

«Δεν τελειώνουν ποτέ τα τερτίπια των sleazebags («λεχριτών») στα ΜΜΕ γι’ αυτό και η τηλεθέασή τους βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών — μηδενική αξιοπιστία!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας αντιπαράθεσης για το κατά πόσο οι αεροπορικές επιδρομές πέτυχαν τους επιδιωκόμενους στόχους και αν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις ιρανικές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Οι στόχοι που πλήξαμε στο Ιράν καταστράφηκαν ολοσχερώς και όλοι το γνωρίζουν. Μόνο τα Fake News θα έλεγαν το αντίθετο, προσπαθώντας όσο μπορούν να μειώσουν την επιτυχία — και ακόμα και αυτοί παραδέχονται ότι “σχεδόν καταστράφηκαν πλήρως”!

Αυτοί που δουλεύουν πιο σκληρά για να διαδώσουν αυτό το ψέμα είναι η Allison Cooper του Fake News CNN, ο χαζός Brian L. Roberts, πρόεδρος της “Con”cast, ο Jonny Karl του ABC Fake News και, όπως πάντα, οι ηττημένοι του — και πάλι — NBC Fake News, που ανήκει στη Concast.

Δεν ξεμπερδεύεις ποτέ με τα λαμόγια στα ΜΜΕ — γι’ αυτό και η τηλεθέασή τους βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ!»

Πηγή: skai.gr

