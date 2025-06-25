Λογαριασμός
Ο Ζελένσκι υπέγραψε συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την ίδρυση δικαστηρίου για «το έγκλημα της επίθεσης στην Ουκρανία»

Η συμφωνία αφορά στη συγκρότηση ενός ειδικού δικαστηρίου που θα διώξει και να δικάσει όσους ευθύνονται για «το έγκλημα της επίθεσης σε βάρος της Ουκρανίας»

Volodymyr Zelenskyy with Alain Berset

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα μια συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη συγκρότηση ενός ειδικού δικαστηρίου που θα αναλάβει να διώξει και να δικάσει όσους ευθύνονται για «το έγκλημα της επίθεσης σε βάρος της Ουκρανίας».

«Αυτή η υπογραφή είναι ένα αποφασιστικό στάδιο για την ίδρυση ενός ειδικού δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης στην Ουκρανία» ανέφερε ο Αλέν Μπερσέ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του οργανισμού προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στον οποίο μετέχουν 46 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ουκρανία εγκλήματα πολέμου
