Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα μια συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη συγκρότηση ενός ειδικού δικαστηρίου που θα αναλάβει να διώξει και να δικάσει όσους ευθύνονται για «το έγκλημα της επίθεσης σε βάρος της Ουκρανίας».

«Αυτή η υπογραφή είναι ένα αποφασιστικό στάδιο για την ίδρυση ενός ειδικού δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης στην Ουκρανία» ανέφερε ο Αλέν Μπερσέ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του οργανισμού προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στον οποίο μετέχουν 46 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

