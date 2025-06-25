Τον δραματικό διάλογο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου όταν ο Αμερικανός πρόεδρος απαίτησε «να γυρίσουν πίσω τα αεροπλάνα» λίγο πριν πλήξουν ιρανικούς στόχους, αποκαλύπτουν ισραηλινά μέσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να «γυρίσει πίσω τα αεροπλάνα» την Τρίτη, καθώς αυτά βρίσκονταν καθ’ οδόν για αντίποινα κατά του Ιράν, μετά την παραβίαση της εκεχειρίας, σύμφωνα με ισραηλινό μέσο Channel 13.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπήρξε παρεξήγηση γύρω από ένα μεγάλο ισραηλινό πλήγμα που σημειώθηκε νωρίτερα το ίδιο βράδυ αφού ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, αλλά πριν αυτή τεθεί σε ισχύ.

«Ρίξατε όλο το οπλοστάσιό σας πάνω τους», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, ο οποίος απάντησε ότι «αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν επιτεθήκαμε αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία. Ήταν πριν».

Ο Τραμπ τότε διέταξε: «Πείτε στα αεροπλάνα να γυρίσουν πίσω. Δεν με νοιάζει, ρίξτε το φταίξιμο σε μένα. Δεν έγινε επίτηδες, οι πύραυλοι δεν προσγειώθηκαν και δεν προκλήθηκαν ζημιές», επέμεινε αναφερόμενος στους δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν μετά την επίσημη έναρξη της εκεχειρίας.



Πηγή: skai.gr

