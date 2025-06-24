CNN: Μόνο μερική ζημιά έγινε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιδρομές σε τρεις από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν κατέστρεψαν τους βασικούς πυρήνες του πυρηνικού του προγράμματος και, πιθανότατα, απλώς το καθυστέρησαν μερικούς μήνες, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση των ζημιών (Battle Damage Assessment) της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου (Defense Intelligence Agency), όπως μεταδίδει το CNN.

Η συγκεκριμένη έκθεση που συνιστά μία πρώτη εκτίμηση, που δεν είχε αναφερθεί έως τώρα, συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφοριών Άμυνας του Πενταγώνου (DIA), το αντικατασκοπικό της σκέλος. Βασίζεται στην αποτίμηση ζημιών (Battle Damage Assessment) που διενήργησε το US Central Command μετά τις αμερικανικές επιδρομές, σύμφωνα με μία από τις πηγές του CNN.

Οι έρευνες για το μέγεθος των ζημιών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και το κατά πόσον οι επιδρομές έχουν περιορίσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και μπορεί να αναθεωρηθούν με νέα στοιχεία. Ωστόσο, τα πρώτα συμπεράσματα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις συνεχείς διακηρύξεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι επιθέσεις «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά» τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε την Κυριακή ότι οι πυρηνικές επιδιώξεις του Ιράν «έχουν εξαλειφθεί».

Δύο από τα πρόσωπα που γνωρίζουν την αξιολόγηση για το μέγεθος των ζημιών ανέφεραν ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν δεν καταστράφηκε. Ένα από αυτά διεμήνυσε ότι οι φυγοκεντρητές παραμένουν σχεδόν «άθικτοι».

«Άρα, η εκτίμηση της DIA είναι ότι τους καθυστερήσαμε ίσως μερικούς μήνες, το πολύ», πρόσθεσε.

Αμφιβολίες για την εγκυρότητα των ισχυρισμών της αμερικανικής κυβέρνησης

Ο Λευκός Οίκος παραδέχθηκε την ύπαρξη αυτού του πορίσματος, αλλά το κατατάσσει στις «απόρρητες – κορυφαίας μυστικότητας» εκθέσεις που, όπως υποστηρίζει η εκπρόσωπός του Καρολάιν Λέβιτ, διέρρευσαν «από έναν ανώνυμο, χαμηλόβαθμο υπάλληλο που επιχείρησε να υπονομεύσει τον πρόεδρο Τραμπ». Στην ίδια γραμμή, το Πεντάγωνο χαρακτήρισε την επιχείρηση «καταλυτική επιτυχία» και επαίνεσε την ακρίβεια των βομβαρδισμών.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι η επιχείρηση εξελίχτηκε σύμφωνα με τα σχέδια και ήταν «καταλυτική επιτυχία».

Παρά το γεγονός ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για μια ολοκληρωμένη εικόνα του αντίκτυπου των επιδρομών, καμία πηγή δεν διευκρίνισε πώς η εκτίμηση της DIA συγκρίνεται με εκείνες άλλων αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συλλέγουν πληροφορίες, ακόμα και εντός του Ιράν, για να αξιολογήσουν πλήρως τις ζημιές.

Το Ισραήλ είχε εξαπολύσει επιδρομές στις ιρανικές εγκαταστάσεις για μέρες πριν από την αμερικανική επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι χρειαζόταν τις αμερικανικές βόμβες bunker buster των 30.000 λιβρών για να ολοκληρώσει το έργο. Παρά το γεγονός ότι αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 έριξαν πάνω από δώδεκα τέτοιες βόμβες σε δύο από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις — το εργοστάσιο εμπλουτισμού Φορντό και το συγκρότημα Νατάνζ — οι βόμβες δεν εξάλειψαν πλήρως τους φυγοκεντρητές και το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν την εκτίμηση.

Αντιθέτως, οι ζημιές και στα τρία σημεία — Φορντό, Νατάνζ, Ισφαχάν — περιορίστηκαν κυρίως στις υπέργειες δομές, οι οποίες υπέστησαν σοβαρές καταστροφές, όπως ανέφεραν οι πηγές. Αυτό περιλαμβάνει την ενεργειακή υποδομή και ορισμένες υπέργειες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή ουρανίου σε μέταλλο για κατασκευή όπλων.

Ο Χέγκσεθ είπε επίσης στο CNN: «Με βάση όσα έχουμε δει — και τα έχω δει όλα — η εκστρατεία βομβαρδισμών μας εξάλειψε την ικανότητα του Ιράν να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα. Οι τεράστιες βόμβες μας έπληξαν ακριβώς το σωστό σημείο σε κάθε στόχο και λειτούργησαν υποδειγματικά. Τα συντρίμμια από αυτές τυλίχθηκαν κάτω από ένα βουνό ερειπίων στο Ιράν· οπότε όποιος λέει ότι οι βόμβες δεν ήταν καταστροφικές απλώς προσπαθεί να υπονομεύσει τον πρόεδρο και την επιτυχημένη αποστολή».

Την Τρίτη το πρωί, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι επιδρομές είχαν σημαντικό αντίκτυπο.

«Νομίζω ότι έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά», είπε, προσθέτοντας: «Οι πιλότοι χτύπησαν τους στόχους τους. Οι στόχοι καταστράφηκαν, και πρέπει να πάρουν τα εύσημα οι πιλότοι».

Ερωτηθείς για τη δυνατότητα επανόρθωσης του πυρηνικού προγράμματος από το Ιράν, απάντησε: «Εκεί που χτύπησαν είναι κάτω από βράχους. Έχει κατεδαφιστεί».

Ενώ ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ εμφανίζονται αισιόδοξοι για την επιτυχία, ο πρόεδρος του Επιτελείου των Κοινών Επιχειρήσεων, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε την Κυριακή ότι, καθώς η εκτίμηση των ζημιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, «είναι πολύ νωρίς» για να σχολιάσει αν το Ιράν διατηρεί ακόμη κάποιες πυρηνικές δυνατότητες.

Νωρίτερα την Τρίτη, οι απόρρητες ενημερώσεις για τη Βουλή και τη Γερουσία σχετικά με την επιχείρηση ακυρώθηκαν.

Η ενημέρωση για τη Γερουσία μετατέθηκε για την Πέμπτη, σύμφωνα με δύο πηγές.

Δύο ανεξάρτητες πηγές τόνισαν στο CNN ότι η ενημέρωση για όλα τα μέλη της Βουλής αναβλήθηκε επίσης, χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος ή η νέα ημερομηνία.

Ο δημοκρατικός βουλευτής Πιτ Ράιαν από τη Νέα Υόρκη έγραψε στο X την Τρίτη ότι «ο Τραμπ μόλις ακύρωσε μια απόρρητη ενημέρωση της Βουλής για τις επιδρομές στο Ιράν χωρίς καμία εξήγηση. Ο πραγματικός λόγος; Ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε ‘όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και δυνατότητες’, αλλά η ομάδα του ξέρει ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις υπερβολές».

Όπως έχει αναφέρει το CNN, εδώ και καιρό υπάρχουν ερωτήματα για το αν οι αμερικανικές βόμβες Massive Ordnance Penetrators θα μπορούσαν να καταστρέψουν πλήρως τις ισχυρά οχυρωμένες ιρανικές εγκαταστάσεις, θαμμένες βαθιά κάτω από το έδαφος — ειδικά στο Φορντό και στο Ισφαχάν, το μεγαλύτερο πυρηνικό ερευνητικό συγκρότημα του Ιράν.

Σημειωτέον ότι το Ισλαμαμπάντ επιτέθηκε στο Ισφαχάν με πυραύλους Τομάχοκ, που εκτοξεύτηκαν από υποβρύχιο, αντί για βόμβα bunker buster, διότι υπήρχε η εκτίμηση ότι η βόμβα ενδέχεται να μη κάνει επιτυχή διάτρηση στα βαθύτερα επίπεδα του Ισφαχάν, που βρίσκονται ακόμη πιο χαμηλά από το Φορντό, σύμφωνα με μία πηγή.

Οι αμερικανικές αρχές πιστεύουν, επίσης, ότι το Ιράν διατηρεί μυστικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που δεν χτυπήθηκαν και παραμένουν σε λειτουργία, σύμφωνα με δύο πηγές εξοικειωμένες με το θέμα.



