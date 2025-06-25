Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε χθες για μια ακόμη φορά, δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί την Κυριακή απλά καθυστέρησαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για μερικούς μήνες στην καλύτερη περίπτωση.

«Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν έχουν καταστραφεί τελείως!», διαβεβαίωσε ξανά ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, σε ανάρτηση με όλα τα γράμματα κεφαλαία, καταφερόμενος εναντίον των δύο ΜΜΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου:

ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Το CNN, μαζί με τους αποτυχημένους New York Times, συνεργάστηκαν σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσουν ένα από τα πιο επιτυχημένα στρατιωτικά χτυπήματα στην ιστορία. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν έχουν καταστραφεί εντελώς! Τόσο οι Times όσο και το CNN δέχονται επικρίσεις από το κοινό!

Σε προχθεσινή του ανάρτηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «οι στόχοι που πλήξαμε στο Ιράν καταστράφηκαν ολοσχερώς, και όλοι το γνωρίζουν», κατηγορώντας τα «Fake News» ότι υποβαθμίζουν σκόπιμα την επιχείρηση. Επέλεξε δε να στοχοποιήσει ονομαστικά:

την Allison Cooper από το CNN,

τον πρόεδρο της Comcast Brian L. Roberts,

τον δημοσιογράφο Jon Karl (ABC),

καθώς και το NBC, που χαρακτήρισε «Fake News» και «Concast».

«Δεν τελειώνουν ποτέ τα τερτίπια των sleazebags («λεχριτών») στα ΜΜΕ γι’ αυτό και η τηλεθέασή τους βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών — μηδενική αξιοπιστία!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Εξάλλου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ καταφέρθηκε νωρίτερα εναντίον του CNN, του πρώτου μέσου που αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις της DIA, επικαλούμενο τέσσερις πηγές του ενήμερες για το περιεχόμενο της διαβαθμισμένης έκθεσής της (της πρώτης αποτίμησης της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου).

Η κυρία Λέβιτ ανέφερε μέσω X πως το «άκρως απόρρητο» έγγραφο «διέρρευσε» στο τηλεοπτικό δίκτυο των «ψευδών ειδήσεων», κατ’ αυτήν, από «χαμηλόβαθμο» και «χαμένο» της «κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών».

Το CNN δεν επικαλείται το ίδιο το έγγραφο, αλλά τέσσερις πηγές του ενήμερες για το περιεχόμενό του.

«Η υποτιθέμενη αποτίμηση είναι εντελώς λάθος», επέμεινε η κ. Λέβιτ, και η «διαρροή» του περιεχομένου της ήταν «σχεδιασμένη» για να «εξευτελίσει» τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τραμπ και να «δυσφημίσει» τους πιλότους της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας οι οποίοι «έφεραν σε πέρας τέλεια την αποστολή να αφανιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

«Οι πάντες ξέρουν τι γίνεται όταν ρίχνεις δεκατέσσερις βόμβες 6.300 και πλέον κιλών στους στόχους τους: απόλυτος αφανισμός», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

🚨FAKE NEWS CNN STRIKES AGAIN:



This alleged "assessment" is flat-out wrong and was classified as "top secret" but was still leaked to CNN by an anonymous, low-level loser in the intelligence community.



The leaking of this alleged assessment is a clear attempt to demean… — Karoline Leavitt (@PressSec) June 24, 2025

Πηγή: skai.gr

