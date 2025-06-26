Χίος: Σχεδόν 48.000 στρέμματα καμένης γης από την πυρκαγιά

Στα 47.765 στρέμματα υπολογίζεται η συνολική έκταση που επλήγη από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο, σύμφωνα με τα δεδομένα και τους χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping, κατόπιν σημερινής λήψης από τον δορυφόρο Spot 6 στις 11.39.

Από αυτές τις εκτάσεις σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση, περίπου τα 38.500 στρέμματα είναι δασικές εκτάσεις και 9.276 στρέμματα αποτελούν αγροτικές και λοιπές εκτάσεις.

Οι παραπάνω αριθμοί, εκτιμάται ότι αποτελούν την τελική πληγείσα έκταση καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

