Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι εξαπέλυσε βομβαρδισμό με «πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον «κτιριακού συγκροτήματος της Χαμάς στη Ράφα» όπου κατ’ αυτόν «επιχειρούσαν σημαντικοί τρομοκράτες» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, προσθέτοντας ότι είναι «ενήμερος» για το ότι «έπαθαν κακό άμαχοι» στην περιοχή και ότι το συμβάν τελεί «υπό εξέταση».

«Αεροσκάφος έπληξε κτιριακό συγκρότημα της Χαμάς στη Ράφα μέσα στο οποίο επιχειρούσαν σημαντικοί τρομοκράτες της Χαμάς», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ μέσω X. «Η επιδρομή έγινε εναντίον θεμιτών στόχων δυνάμει του διεθνούς δικαίου, με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας, στη βάση ακριβών πληροφοριών για τη χρήση της περιοχής από τη Χαμάς».

Ο ισραηλινός στρατός «είναι ενήμερος για αναφορές που υποδεικνύουν ότι εξαιτίας του πλήγματος και της πυρκαγιάς που προκλήθηκε άμαχοι στην περιοχή έπαθαν κακό»· το «συμβάν τελεί υπό εξέταση», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

