Τραμπ: Έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που απέρριψε τον ισχυρισμό του

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της δικαστού Τάνια Τσάτκαν, η οποία απέρριψε τον ισχυρισμό του ότι χαίρει ασυλίας από ποινική δίωξη για τα πεπραγμένα του στη διάρκεια της προεδρικής του θητείας.

Την 1η Δεκεμβρίου η δικαστής Τσάτκαν έβαλε φρένο στην προσπάθεια του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα να μπουν στο αρχείο οι κατηγορίες περί συνωμοσίας για την ανατροπή του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020. Όπως υπογράμμισε, δεν υπάρχει νομική βάση για να συμπεράνει κανείς ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο.

Ομοσπονδιακό Εφετείο – και ενδεχομένως αργότερα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ – θα εξετάσει το ζήτημα και ως εκ τούτου είναι πιθανό να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης. Επί του παρόντος, η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάρτιο.

Η ετυμηγορία της Τσάτκαν έφερε τον Τραμπ ένα βήμα πιο κοντά στο εδώλιο του κατηγορουμένου για απόπειρα παρέμβασης στην καταμέτρηση των ψήφων και στην επικύρωση από το Κογκρέσο της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Σε ανακοίνωση από το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του, υπογραμμίζεται εκ νέου ότι ο Τραμπ «έχει πλήρη ασυλία» από δίωξη και δίκη σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του στον Λευκό Οίκο. Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έχει δηλώσει αθώος και κατηγορεί τους εισαγγελείς ότι επιδιώκουν να πλήξουν την προεκλογική εκστρατεία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

