Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν: Συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν δεσμεύτηκαν σήμερα να λάβουν «συγκεκριμένα μέτρα» για εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί σοβαρά μετά την επιχείρηση που εξαπέλυσε τον Σεπτέμβριο ο αζερικός στρατός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, υποχρεώνοντας περισσότερους από 100.000 Αρμένιους να εγκαταλείψουν τον θύλακα.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις συνομιλίες μεταξύ του γραφείου του πρωθυπουργού της Αρμενίας και της προεδρίας του Αζερμπαϊτζάν, το Γερεβάν και το Μπακού «επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να εξομαλύνουν» τις σχέσεις τους και συμφώνησαν στην απελευθέρωση 32 αρμένιων αιχμαλώτων πολέμου σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση δύο αζέρων στρατιωτών.

