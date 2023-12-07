Η Stacey Naito, γιατρός και διευθύντρια σε ένα «κέντρο αναζωογόνησης» στο Λος Άντζελες, διαγωνίζεται σε διαγωνισμούς bodybuilding, όπου συχνά παρουσιάζεται ως η πιο σέξι γιατρός στον πλανήτη.

Αν και ως γυναίκα απολαμβάνει τον τίτλο της, η Δρ Naito έχει ένα μεγάλο παράπονο: ισχυρίζεται ότι πολλοί ασθενείς δεν την εμπιστεύονται και αμφιβάλλουν για τις ικανότητές της, λόγω της απίστευτης εμφάνισής της.

I’m the world’s hottest doctor — patients don’t take me seriously because I’m so pretty https://t.co/tYry32eOV4 pic.twitter.com/Zg1UZVzh6g — New York Post (@nypost) December 1, 2023

«Οι άνθρωποι δεν περιμένουν από τους γιατρούς να είναι ελκυστικοί ή σέξι, λες και το να είσαι επαγγελματίας δεν συμβαδίζει με την ομορφιά» δήλωσε πρόσφατα η καλλονή γιατρός -μοντέλο, με το εντυπωσιακό Instagram.

«Μέσα στην πολύχρονη καριέρα μου είχα κάποιες απογοητευτικές καταστάσεις, στις οποίες με επέκριναν απλώς επειδή είμαι μια ελκυστική γυναίκα που είναι γιατρός» είπε η Δρ Naito.

«Είχα πολλούς ασθενείς που εξέφρασαν ανησυχία για την εμφάνισή μου, καθώς το να είμαι ελκυστική μειώνει κατά κάποιον τρόπο την αξιοπιστία μου ως γιατρού» εξομολογήθηκε.

Σίγουρα πάντως, άλλοι τόσοι δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να τους κουράρει η πιο σέξι γιατρός του πλανήτη.

