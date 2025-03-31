Τραμπ: Απειλεί με «μεγάλα, μεγάλα προβλήματα» τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπαθεί να «υπαναχωρήσει» από τη συμφωνία για τα ορυκτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή.



«Πιστεύω ότι ο Ζελένσκι, παρεμπιπτόντως, προσπαθεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες και αν το κάνει αυτό, έχει κάποια προβλήματα – μεγάλα, μεγάλα προβλήματα», απείλησε ο Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One.



«Κάναμε μια συμφωνία για τις σπάνιες γαίες και τώρα λέει, "καλά, ξέρετε, θέλω να επαναδιαπραγματευτώ τη συμφωνία." Θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν επρόκειτο να γίνει ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ. Το καταλαβαίνει αυτό, επομένως, αν θέλει να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία, έχει μεγάλα προβλήματα» είπε ο Τραμπ.



Ο Ζελένσκι τόνισε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί μια συμφωνία για τα ορυκτά που θα έθετε σε κίνδυνο την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



«Τίποτα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο… την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό», διεμήνυσε σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα επανήλθε την Κυριακή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί ποτέ κάτι που θα καθιστούσε τη χώρα αδύναμη.



«Μπορούμε να δούμε αυτή τη ρωσική στρατηγική, και δεν θα δεχθούμε ποτέ οτιδήποτε αφήνει την Ουκρανία αδύναμη ή ανυπεράσπιστη» σημείωσε ο Σίμπιχα. «Αντίθετα, μια πραγματική και δίκαιη ειρήνη απαιτεί ισχυρές και μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας για τη διατήρησή της».

Τα ουκρανικά σχόλια ήρθαν μετά το πρόσφατο «αποικιοκρατικό» προσχέδιο της Ουάσιγκτον στο Κίεβο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν απόλυτη πρόσβαση στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα ορυκτά της Ουκρανίας μέσω ενός κοινού επενδυτικού ταμείου, ενώ η ΕΕ, ουσιαστικά θα ήταν απόλυτα μπλοκαρισμένη από τους ουκρανικούς πόρους.



Ο Ζελένσκι είπε ότι το τελευταίο προσχέδιο της συμφωνίας περιελάμβανε «πολλές νέες διατάξεις που δεν είχαν συζητηθεί προηγουμένως», καθώς και «κάποιες πτυχές που έχουν ήδη απορριφθεί και από τις δύο πλευρές», σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.