Ρωσία: «Διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την εξόρυξη σπάνιων γαιών»

Η Μόσχα επιχειρεί να πλειοδοτήσει έναντι του Κιέβου σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση σπάνιων γαιών. Την έναρξη συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για την εξόρυξη σπάνιων γαιών ανακοίνωσε ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για τη Διεθνή Συνεργασία Κίριλ Ντμίτριεφ.



Ο Ντμίτριεφ, στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος είναι και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), δήλωσε στην Ιζβέστια ότι οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον αφορούν τις σπάνιες γαίες, τις οποίες χαρακτήρισε «σημαντικό τομέα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών». Τόνισε ότι οι συζητήσεις δεν περιορίζονται στα ορυκτά, «αλλά περιλαμβάνουν και άλλα κοινά πρότζεκτ στη Ρωσία».



«Οι σπάνιες γαίες είναι ένας σημαντικός τομέας συνεργασίας, και σίγουρα έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις για διάφορα ορυκτά και έργα στη Ρωσία», είπε ο Ντμίτριεφ.



Μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας για μια πιθανή συμφωνία στα ορυκτά, ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε οι ΗΠΑ να εξερευνήσουν από κοινού τα ρωσικά κοιτάσματα σπάνιων γαιών ως μέρος μιας μελλοντικής οικονομικής συμφωνίας μεταξύ των χωρών.



Ο Ντμίτριεφ δήλωσε επίσης ότι ορισμένες εταιρείες είχαν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε τέτοια έργα, αν και δεν αποκάλυψε συγκεκριμένες εταιρείες ή πρόσθετες λεπτομέρειες.



Η εφημερίδα Izvestia υποστήριξε ότι το θέμα της συνεργασίας θα μπορούσε να συζητηθεί περαιτέρω κατά τον επόμενο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Απριλίου στη Σαουδική Αραβία.



Στις 18 Μαρτίου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για τους ρωσικούς φυσικούς πόρους.



Τον Φεβρουάριο, το Κρεμλίνο πρότεινε στην ομάδα του Αμερικανού προέδρου μια συμφωνία για τους ρωσικούς φυσικούς πόρους. Τότε ο Ντμίτριεφ ανακοίνωσε το ενδιαφέρον της Ρωσίας για κοινά έργα με τις ΗΠΑ στην Αρκτική.



Ο Πούτιν προσφέρθηκε στις 24 Φεβρουαρίου να πουλήσει ρωσικά ορυκτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων ορυκτά των κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους το πρωί, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία για τα ορυκτά και τον προειδοποίησε για «μεγάλα προβλήματα» εάν το κάνει.



Με την Κίνα να ελέγχει σήμερα το 95% της παγκόσμιας παραγωγής και προμήθειας σπάνιων γαιών, κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών για την κατασκευή αμυντικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, ο υπόλοιπος κόσμος αναζητά δικές του πηγές προμήθειας.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτιμά ότι τα αποθέματα της Ρωσίας σε σπάνιες γαίες ανέρχονται σε 3,8 μετρικούς τόνους, όμως η Μόσχα εκτιμά ότι είναι πολύ μεγαλύτερα.



