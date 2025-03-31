«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την οικοδόμηση διμερών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επί ιδεών για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος» διαβεβαιώνει ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ίδιος δηλώνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει ανοικτός σε απευθείας επαφές με τον πρόεδρο Τραμπ, ότι μια συνομιλία Λευκού Οίκου Κρεμλίνου μπορεί να κανονιστεί ανά πάσα στιγμή, αλλά ότι δεν έχει προγραμματιστεί τέτοιο τηλεφώνημα μέχρι στιγμής.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγο μετά τις «καμπάνες» Τραμπ την Κυριακή. Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή δήλωσε «πολύ θυμωμένος» και «τσαντισμένος» με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου άρχισαν οι συνομιλίες για την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τον εκνευρισμό του κατά του προέδρου της Ρωσίας, επειδή αμφισβήτησε την ηγεσία του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ντόναλντ Τραμπ – που επίσης έχει αμφισβητήσει και επικρίνει τον Ουκρανό ομόλογό του αποκαλώντας ακόμη και δικτάτορα – απείλησε να επιβάλει δασμούς που ανέρχονται έως 50% κατά χωρών που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο σε περίπτωση που η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

«Εάν η Ρωσία κι εγώ δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, και εάν θεωρήσω πως φταίει η Ρωσία - που μπορεί και να μη φταίει – αλλά, εάν το θεωρήσω, τότε θα επιβληθούν δασμοί. Δευτερογενείς δασμοί. Όποιος αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, δεν θα μπορεί να κάνει δουλειές με τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σηματοδοτώντας για πρώτη φορά έναν περισσότερο επιθετικό τόνο κατά της Μόσχας που μέχρι στιγμής έχει συμφωνήσει σε εκεχειρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών και σε εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα.

H απότομη αλλαγή κατεύθυνσης στη ρητορική Τραμπ συνέβη μόλις δύο 24ωρα, αφότου ο πρόεδρος της Ρωσίας μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση, πρότεινε μεταβατική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του ΟΗΕ στην Ουκρανία, ώστε να αρχίσουν οι συνομιλίες για μία ειρηνευτική συμφωνία.

Για τον Αμερικανό πρόεδρο όμως «ο Πούτιν δεν βαδίζει προς στη σωστή κατεύθυνση» όταν αμφισβητεί την ηγεσία Ζελένσκι, αφού, όπως είπε στη συνέντευξη, «μία νέα ηγεσία θα σήμαινε πως δεν θα προέκυπτε συμφωνία για πολύ καιρό».

Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να τονίσει πως «ο θυμός του περνά γρήγορα» εάν ο Ρώσος ομόλογός του «πράξει το σωστό», ενώ αποκάλυψε πως οι δύο ηγέτες αναμένεται εντός της εβδομάδας να συνομιλήσουν εκ νέου.

Οι δευτερογενείς δασμοί στους οποίους αναφέρθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το τελευταίο από τα όπλα της αμερικανικής κυβέρνησης. Την προηγούμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς ύψους 25% σε χώρες που αγοράζουν αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τη Βενεζουέλα – η μεγαλύτερη εκ των οποίων είναι η Κίνα. Συγχρόνως όμως στη Ρωσία έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες των G7.

