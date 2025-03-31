Ένας στους δέκα ανθρώπους «αγωνιζόταν να τα βγάλει πέρα» το 2023 στην Ελβετία, μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, όπου το ποσοστό φτώχειας παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (OFS).

Το 2023, το ποσοστό φτώχειας στην Ελβετία ήταν 8,1%, ή σχεδόν 708.000 άτομα, σε σύγκριση με 8,2% το 2022, επηρεάζοντας κυρίως τους ανύπανδρους, τους μονογονείς με ανήλικα παιδιά, άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και νοικοκυριά στα οποία δεν εργάζεται κανένας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της OFS.

Στο όριο της φτώχειας με 2.000 ευρώ

Το όριο της φτώχειας στη χώρα ορίζεται στα 2.315 ελβετικά φράγκα (2.425 ευρώ) το μήνα για έναν άγαμο, σχεδόν διπλάσιο από το επίπεδο αναφοράς στη Γαλλία, για παράδειγμα, με τις εκτιμήσεις να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές των τιμών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για ένα νοικοκυριό δύο ενηλίκων και δύο παιδιών, το ποσό αυτό ήταν 4.051 φράγκα το 2023. Τα ποσά αυτά έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω για να ληφθεί υπόψη το κύμα πληθωρισμού και η άνοδος των ενοικίων, διευκρινίζει η OFS.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της OFS, το 2023 ένα τυπικό καλάθι αγορών από το σούπερ μάρκετ για τα ίδια προϊόντα κόστιζε 154 ελβετικά φράγκα (161 ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία) στην Ελβετία, σε σύγκριση με 112 ευρώ στη Γερμανία και 109 ευρώ στη Γαλλία το 2023.

«Αν και μέρος του πληθυσμού αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, το βιοτικό επίπεδο στην Ελβετία παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη», τονίζει η OFS.

Μετά την προσαρμογή των διαφορών στις τιμές, η Υπηρεσία σημειώνει ότι το γενικό βιοτικό επίπεδο ήταν υψηλότερο μόνο στο «Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία και την Αυστρία» το 2023.

Ωστόσο, η ίδια πηγή επισημαίνει ότι «το 10,1% των ανθρώπων στην Ελβετία δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα».

Μετά τη μείωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, το ποσοστό των νοικοκυριών με τουλάχιστον δύο τύπους καθυστερήσεων πληρωμών διαμορφώθηκε στο 6,3% πέρυσι, έναντι 4,8% το 2022, πλησιάζοντας το επίπεδο του 2019 (7%).

Αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αφορούν «τις περισσότερες φορές» φόρους και λογαριασμούς ασφάλισης υγείας, σύμφωνα με την OFS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

