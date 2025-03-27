Αποικιοκρατική συμφωνία έναντι του Κιέβου επιδιώκει η κυβέρνηση Τραμπ σύμφωνα με προσχέδιό της που φέρνει στο φως το πρακτορείο Bloomberg.



Οι ΗΠΑ πιέζουν για έλεγχο όλων των σημαντικών μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές και ορυκτά στην Ουκρανία, αποκτώντας βέτο σε οποιονδήποτε δυνητικό ρόλο των άλλων συμμάχων του Κιέβου και υπονομεύοντας την προσπάθειά του για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί το «δικαίωμα της πρώτης προσφοράς» σε επενδύσεις σε όλα τα έργα υποδομής και φυσικών πόρων στο πλαίσιο μιας αναθεωρημένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ουκρανία, σύμφωνα με προσχέδιο του εγγράφου που έλαβε το Bloomberg News.



Εάν γίνει αποδεκτή, η «συμφωνία εταιρικής σχέσης» θα δώσει τεράστια ισχύ στις ΗΠΑ για τον έλεγχο των επενδύσεων στην Ουκρανία σε έργα που περιλαμβάνουν δρόμους και σιδηρόδρομους, λιμάνια, ορυχεία, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών. Θα αντιπροσωπεύει μια άνευ προηγουμένου επέκταση της οικονομικής επιρροής των ΗΠΑ στη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης σε έκταση μετά τη Ρωσία, ακριβώς τη στιγμή που επιχειρεί να ευθυγραμμιστεί με την ΕΕ.



Η συμφωνία θα χορηγούσε στις ΗΠΑ «πρώτη αξίωση» για τα κέρδη που μεταφέρονται σε ένα ειδικό επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης που θα ελέγχεται από την Ουάσιγκτον. Είναι σημαντικό επίσης ότι το έγγραφο αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θεωρούν τα «υλικά και οικονομικά οφέλη» που παρέχονται στην Ουκρανία από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 ως «συνεισφορά» τους σε αυτό το ταμείο.



Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα υποχρεώσει την Ουκρανία να πληρώσει για όλη τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη των ΗΠΑ που παρέχεται από την έναρξη του πολέμου προτού το Κίεβο λάβει οποιοδήποτε έσοδο από το ταμείο εταιρικής σχέσης.



Οι ΗΠΑ παρέδωσαν μια αναθεωρημένη συμφωνία σε αξιωματούχους στο Κίεβο το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού τα σχέδια για τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει μια προηγούμενη συμφωνία κατέρρευσαν μετά από μια τεταμένη αντιπαράθεση στο Οβάλ Γραφείο με τον Τραμπ τον περασμένο μήνα. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «κινείται πέρα από την προηγουμένως διαπραγματευθείσα συμφωνία που καλύπτει τα κρίσιμα ορυκτά στην Ουκρανία».



Οι συζητήσεις συνεχίζονται μεταξύ των δύο πλευρών και το τελικό προσχέδιο ενδέχεται να περιέχει αναθεωρήσεις των όρων. Η Ουκρανία πιθανότατα θα απαντήσει στο έγγραφο των ΗΠΑ με τις δικές της τροποποιήσεις αυτή την εβδομάδα, δήλωσε στο Bloomberg News άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η πλήρης συμφωνία που προτάθηκε από τις ΗΠΑ απαιτεί «λεπτομερή μελέτη» και οι όροι αλλάζουν συνεχώς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, μετά τη σύνοδο κορυφής του Παρισιού με ευρωπαίους ηγέτες. Αν και είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι επετεύχθη συμφωνία, «υποστηρίζουμε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, δεν θέλουμε να δώσουμε ούτε ένα μήνυμα που μπορεί να ωθήσει τις ΗΠΑ να σταματήσουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία», διευκρίνισε.



Σύμφωνα πάντα με το προσχέδιο του εγγράφου, η US International Development Finance Corporation (DFC) θα ελέγχει το επενδυτικό ταμείο διορίζοντας τρία από τα πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κατέχοντας μια «χρυσή μετοχή» που θα της δίνει ειδικά δικαιώματα ψήφου για να μπλοκάρει ορισμένες αποφάσεις. Η Ουκρανία θα τοποθετεί τα άλλα δύο μέλη και θα εμποδίζεται να παρέμβει στην καθημερινή διαχείριση του ταμείου.



Η κυβέρνηση του Κιέβου θα πρέπει να τοποθετήσει το 50% των κερδών της από όλους τους νέους φυσικούς πόρους και έργα υποδομής στο ταμείο. Οι ΗΠΑ θα έχουν το δικαίωμα σε όλο το κέρδος συν 4% ετήσια απόδοση μέχρι να ανακτηθεί η επένδυσή τους, αναφέρει το προσχέδιο.



Η Ουκρανία θα είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει όλα τα έργα στο ταμείο για αξιολόγηση «το συντομότερο δυνατό», με το DFC να κερδίζει θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο ή να εποπτεύει όλα τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Το Κίεβο θα απαγορεύεται να προσφέρει έργα που απορρίφθηκαν σε άλλα μέρη με «υλικά καλύτερους» όρους για τουλάχιστον ένα χρόνο.



Επιπλέον, σύμφωνα με το προσχέδιο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει τα μέταλλα, τα ορυκτά και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Ουκρανίας πριν από άλλα μέρη με εμπορικούς όρους, ανεξάρτητα αν το ταμείο χρηματοδοτεί το έργο.



Η συμφωνία, η οποία δεν έχει κάποιο χρονικό όριο, απαγορεύει επίσης στο Κίεβο να πουλά κρίσιμα ορυκτά σε χώρες που είναι «στρατηγικοί ανταγωνιστές» των ΗΠΑ.



