Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανασκεύασε τις δηλώσεις του για τον Βλαντίμιρ Πούτιν λίγες μόνο ώρες αφότου τις έκανε.



Δήλωσε την Κυριακή ότι εμπιστεύεται τον Ρώσο πρόεδρο ότι θα «κάνει το σωστό», ενώ ο ίδιος επιχειρεί να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ είπε για τον Πούτιν: «Δεν νομίζω ότι θα κάνει πίσω στον λόγο του. Μιλάτε για τον Πούτιν. Δεν νομίζω ότι θα κάνει πίσω στον λόγο του. Τον ξέρω πολύ καιρό. Πάντα τα πηγαίναμε καλά».



Λέγοντας ότι ήταν «τσαντισμένος», ο Τραμπ άσκησε κριτική στον Πούτιν σε συνέντευξή του στο NBC. «Εάν η Ρωσία και εγώ δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε μια συμφωνία για να σταματήσουμε την αιματοχυσία στην Ουκρανία και αν πιστεύω ότι φταίει η Ρωσία - που μπορεί να μην φταίει - αλλά αν πιστεύω ότι φταίει η Ρωσία, θα επιβάλω δευτερευογενείς δασμούς στο πετρέλαιο, σε όλο το πετρέλαιο που βγαίνει από τη Ρωσία», προειδοποίησε ο Τραμπ.



Το βράδυ της Κυριακής, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κριτική του Πούτιν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο ο Πούτιν δεν θέλει να παραμείνει στην εξουσία.



«Μερικά από τα πράγματα που είπε τις τελευταίες μια - δύο μέρες», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, «έχουν σχέση με τον Ζελένσκι γιατί όταν θεωρεί τον Ζελένσκι αναξιόπιστο – υποτίθεται ότι θα κάνει μια συμφωνία μαζί του, είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει. Οπότε δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα είναι καλός».



Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αποδοκιμάσει συχνά τον Ζελένσκι τους τελευταίους μήνες, υπενθυμίζει το Politico. Το βράδυ της Κυριακής, επανήλθε σε αυτή την κριτική, λέγοντας ότι ο Ζελένσκι μπορεί να υποχωρήσει από τη συμφωνία για τα ορυκτά που επεξεργαζόταν μαζί του ο Λευκός Οίκος, στην οποία η Ουκρανία θα παραχωρήσει τις σπάνιες γαίες της με αντάλλαγμα αμερικανική βοήθεια.



Αυτή η συμφωνία επρόκειτο να υπογραφεί την ημέρα που ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Βανς είχαν μια λογομαχία με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.



«Βλέπω ότι προσπαθεί να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες», είπε. Και αν το κάνει αυτό, έχει κάποια προβλήματα. Μεγάλα, μεγάλα προβλήματα. Κάναμε μια συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, και τώρα λέει, ‘’καλά, ξέρετε, θέλω να επαναδιαπραγματευτώ τη συμφωνία’’».



Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ δήλωσε επανειλημμένα ότι θα ήταν σε θέση να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας από την πρώτη μέρα στην εξουσία. Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, ο Τραμπ είπε ότι δεν έχει συγκεκριμένη προθεσμία για να συναντηθεί με τον Πούτιν.



«Υπάρχει ψυχολογική προθεσμία. Αν καταλάβω ότι καθυστερούν, δεν θα είμαι χαρούμενος γι' αυτό» σημείωσε.

Οι δευτερογενείς δασμοί στους οποίους αναφέρθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το τελευταίο από τα όπλα της αμερικανικής κυβέρνησης. Την προηγούμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς ύψους 25% σε χώρες που αγοράζουν αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τη Βενεζουέλα – η μεγαλύτερη εκ των οποίων είναι η Κίνα. Συγχρόνως όμως στη Ρωσία έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες των G7.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπογράμμισε ότι «η Ρωσία συνεχίζει να αναζητεί δικαιολογίες για να παρατείνει τον πόλεμο κι άλλο».

Όπως σημείωσε «ο Πούτιν παίζει το ίδιο παιχνίδι από το 2014», όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία και προσέθεσε ότι αυτό «είναι επικίνδυνο για όλους» και πως «θα έπρεπε να υπάρξει μία κατάλληλη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και τους εταίρους μας σε ολόκληρο τον κόσμο».





