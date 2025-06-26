Τραμπ: «Άμεση» ακύρωση της δίκης για διαφθορά σε βάρος του «ήρωα» Νετανιάχου

Σε μια πρωτοφανή παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα άλλης χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Τετάρτη την «άμεση» ακύρωση της δίκης για υπόθεση διαφθοράς του Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του «ήρωα» πρωθυπουργού του Ισραήλ.

«Τέτοιο κυνήγι μαγισσών, σε βάρος ενός άνδρα που έδωσε τόσα πολλά, είναι αδιανόητο για εμένα. Αξίζει κάτι πολύ καλύτερο απ’ αυτό, και το κράτος του Ισραήλ επίσης. Η δίκη του Μπίμπι Νετανιάχου θα έπρεπε να ακυρωθεί αμέσως», ανέφερε, πληκτρολογώντας αυτές τις δύο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να «δοθεί χάρη σε έναν μεγάλο ήρωα που έκανε τόσα πολλά για το κράτος» του Ισραήλ, πρόσθεσε ο κ. Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΝΕΑ... Σοκαρίστηκα όταν άκουσα ότι το Κράτος του Ισραήλ, το οποίο μόλις έζησε μια από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του, με επικεφαλής τον Μπίμπι Νετανιάχου, συνεχίζει το γελοίο κυνήγι μαγισσών του εναντίον του πρωθυπουργού του από την εποχή του Μεγάλου Πολέμου!

Ο Μπίμπι και εγώ μόλις περάσαμε μαζί την ΚΟΛΑΣΗ, πολεμώντας έναν πολύ σκληρό μακροχρόνιο εχθρό του Ισραήλ, το Ιράν, και ο Μπίμπι δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος, πιο οξύς ή πιο δυνατός στην ΑΓΑΠΗ του για τους Αγίους Τόπους.

Οποιοσδήποτε άλλος θα είχε υποστεί απώλειες, αμηχανία και χάος! Ο Μπίμπι Νετανιάχου ήταν ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο πολεμιστή στην ιστορία του Ισραήλ, και το αποτέλεσμα ήταν κάτι που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό, μια πλήρης εξάλειψη ενδεχομένως ενός από τα μεγαλύτερα και πιο ισχυρά πυρηνικά όπλα στον κόσμο, και αυτό επρόκειτο να συμβεί ΣΥΝΤΟΜΑ!

Πολεμούσαμε, κυριολεκτικά, για την Επιβίωση του Ισραήλ, και δεν υπάρχει κανείς στην ιστορία του Ισραήλ που να πολέμησε σκληρότερα ή πιο ικανά από τον Μπίμπι Νετανιάχου.

Παρά όλα αυτά, μόλις έμαθα ότι ο Μπίμπι κλήθηκε στο Δικαστήριο τη Δευτέρα για τη συνέχιση αυτής της μακροχρόνιας (Βιώνει αυτό το «Show Τρόμου» από τον Μάιο του 2020 - Ανήκουστο! Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία Ισραηλινός πρωθυπουργός δικάζεται), πολιτικά υποκινούμενης υπόθεσης, «που αφορά πούρα, κούκλες Bugs Bunny και πολλές άλλες άδικες κατηγορίες» με σκοπό να του κάνουν μεγάλη ζημιά.

Ένα τέτοιο κυνήγι μαγισσών, σε βάρος ενός άνδρα που έδωσε τόσα πολλά, είναι αδιανόητο για εμένα. Αξίζει κάτι πολύ καλύτερο απ’ αυτό, και το κράτος του Ισραήλ επίσης.

Η δίκη του Μπίμπι Νετανιάχου θα έπρεπε να ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ, ή να δοθεί χάρη σε έναν Μεγάλο Ήρωα, που έχει κάνει τόσα πολλά για το Κράτος.

Ίσως δεν υπάρχει κανένας από όσους γνωρίζω που θα μπορούσε να έχει συνεργαστεί με μεγαλύτερη αρμονία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, εμένα, από τον Μπίμπι Νετανιάχου. Ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που έσωσαν το Ισραήλ, και τώρα θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που θα σώσουν τον Μπίμπι Νετανιάχου.

ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ!

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου αντιμετωπίζει δίκη για διαφθορά, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Η δίκη του άρχισε τον Μάιο του 2020. Διακόπηκε εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Η υπεράσπισή του έχει υποβάλει επανειλημμένα αιτήσεις αναβολής επικαλούμενη τις εχθροπραξίες, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Τον Μάιο του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος πρώην και υποψήφιος για την επανεκλογή του την εποχή πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάστηκε σε ποινική δίκη, για απάτη στην υπόθεση της καταβολής χρημάτων σε πορνοστάρ για την εξαγορά της σιωπής της. Δικαστήριο αποφάσισε να μην του επιβληθεί ποινή τον Ιανουάριο, ημέρες προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Όπως και σε ποικίλες άλλες υποθέσεις για τις οποίες αντιμετώπισε διώξεις, παρουσίασε την καταδίκη του ως «κυνήγι μαγισσών» ενορχηστρωμένο από πολιτικούς αντιπάλους του.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο πρώτος αρχηγός κυβέρνησης του Ισραήλ εν ενεργεία που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ποινική δίκη.

