Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από έκρηξη μετασχηματιστή σε λύκειο

Πολλοί μαθητές σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν εξερράγη ένας μετασχηματιστής στο λύκειό τους, στο Μπανγκί, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, εν μέσω των απολυτήριων εξετάσεων.

Ο υπουργός Παιδειάς Ορελιάν-Σιμπλίς Κονγκμπελέτ-Ζινγκάς είπε ότι από την έκρηξη προκλήθηκε πανικός, με αποτέλεσμα κάποιοι μαθητές να τραυματιστούν σοβαρά και «δυστυχώς είχαμε και ορισμένες απώλειες ανθρώπινων ζωών».

Προς το παρόν οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κάποιον ακριβή απολογισμό.

«Οι επιτηρητές έφυγαν πρώτοι. Τότε φύγαμε κι εμείς για να σωθούμε. Πηδήξαμε από τον πρώτο όροφο» αφηγήθηκε ο Μισέλ Ζορντί Γεριμά, 20 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται με κάταγμα στο πόδι.

Τη στιγμή της έκρηξης, γύρω στις 13.00 τοπική ώρα, περισσότεροι από 5.300 μαθητές ήταν παρόντες στο λύκειο, για τη δεύτερη ημέρα των απολυτήριων εξετάσεων.

Γύρω από το σχολείο αλλά και στα νοσοκομεία όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και κυανόκρανοι της αποστολής του ΟΗΕ MINUSCA.

«Τα νοσοκομεία κατακλύσθηκαν από πολίτες, οι οποίοι παρεμπόδιζαν τους γιατρούς και τους τραυματιοφορείς» ανέφερε μια πηγή του υπουργείου Υγείας.

Τα τρία νοσοκομεία της πόλης δέχτηκαν πολλούς τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εκεί με ασθενοφόρα, με φορτηγάκια, με μοτοταξί, κάποιες φορές ακόμη και στα χέρια.

Το υπουργείο Παιδείας διαβεβαίωσε ότι «θα ληφθούν γρήγορα μέτρα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος».

