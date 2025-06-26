Ο πρώην πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου του Μονακό Ντιντιέ Λινότ κατηγορήθηκε σήμερα για δωροδοκία στο πλαίσιο οργανωμένης συμμορίας και παθητική διαφθορά, μια εξέλιξη που εισάγει σε νέα φάση την πολύ προβεβλημένη από τα μέσα ενημέρωσης δικαστική διαμάχη που συγκλονίζει το πριγκιπάτο με φόντο προσοδοφόρα συμβόλαια ακινήτων.

Έπειτα από δύο ημέρες προφυλάκισης, η εισαγγελία ζήτησε την προσωρινή κράτηση του 77χρονου Γάλλου νομικού, επικαλούμενη "γεγονότα ιδιαίτερης βαρύτητας" αλλά οι ανακριτές επέλεξαν τον αυστηρό δικαστικό έλεγχο, με απαγόρευση εξόδου από το Μονακό.

Ο Λινότ είναι ο πρώτος που κατηγορείται απευθείας από τη δικαιοσύνη του Μονακό μετά την παρουσίαση το 2021 της ιστοσελίδας με τίτλο "Dossiers du Rocher" ("Φάκελοι του Βράχου") όπου ένας ανώνυμος επιστολογράφος κατηγορούσε τέσσερις πρώην στενούς συνεργάτες του πρίγκιπα Αλβέρτου Β' για συνωμοσία.

Επρόκειτο για τον Λινότ, αλλά και για τον παιδικό φίλο και προσωπικό δικηγόρο του πρίγκιπα, τον Τιερί Λακόστ, τον λογιστή του Κλοντ Παλμερό και τον διευθυντή του γραφείου του Λοράν Ανσελμί.

Αρχικά οι τέσσερις άνδρες είχαν την υποστήριξη του πρίγκιπα, τελικά απομακρύνθηκαν το 2023, μερικές φορές άκομψα. Αρνούνται κάθε συνωμοσία και κατηγορούν με τη σειρά τους τον Πατρίς Παστόρ, κληρονόμο μιας αυτοκρατορίας ακινήτων, η περιουσία του οποίου εκτιμάται ότι είναι 20 φορές μεγαλύτερη από την περιουσία της πριγκιπικής οικογένειας, ότι αυτός έδωσε εντολή στον ανώνυμο επιστολογράφο να ενεργήσει έτσι γιατί αυτοί αντιτίθενταν στην ηγεμονία του.

Οι υποθέσεις πλέον βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης, με περίπου 30 έρευνες να διενεργούνται, οι οποίες εξετάζουν συγκεκριμένα τις σχέσεις μεταξύ ορισμένων εκ των τεσσάρων ανδρών και κατασκευαστών ακινήτων ανταγωνιστών του Παστόρ, όπως οι όμιλοι Caroli, Marzocco ή Vinci.

Με μια πρωτοφανή συγκέντρωση εκατομμυριούχων σε δύο τετραγωνικά χιλιόμετρα σφηνωμένα ανάμεσα στη θάλασσα και στο βουνό, η αγορά ακινήτων στη χώρα των Μονεγάσκων αξίζει χρυσάφι και προκαλεί κάθε είδους επιθυμία και απληστία.

Όσον αφορά τον Λινότ, η δικαιοσύνη ενδιαφέρεται για τις συνθήκες υπό τις οποίες το ανώτατο δικαστήριο καταδίκασε το 2020 το κράτος των Μονεγάσκων να καταβάλει 136 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τους τόκους, στην εταιρεία Caroli για την εγκατάλειψη του μεγάλου οικιστικού έργου με την ονομασία Esplanade des pêcheurs.

Ο δικηγόρος του Λινότ, ο Πασκάλ-Πιέρ Γκαρμπαρίνι, κατήγγειλε την εκδοχή της εξωτερικής επιρροής στην απόφαση ως "μύθο", υπενθυμίζοντας ότι η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του Μονακό είχε ληφθεί συλλογικά "από τα πέντε εκ των επτά μελών του ανώτατου δικαστηρίου".

Ο Λινότ θεωρείται επίσης ύποπτος ότι συνέχισε τις δραστηριότητές του στην παροχή συμβουλών μετά τον διορισμό του στο ανώτατο δικαστήριο του Μονακό, κυρίως στον όμιλο Vinci. Αλλά ο δικηγόρος του επαναλαμβάνει ότι η θέση αυτή του το επέτρεπε και ότι σταμάτησε την εν λόγω δραστηριότητα όταν ο πρίγκιπας του το ζήτησε το 2017, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαφάνειας που κατέβαλλε το πριγκιπάτο.

Δικηγόρος και καθηγητής Νομικής, ο Λινότ ήταν πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου του Μονακό για 11 χρόνια, μέχρι που ο πρίγκιπας Αλβέρτος έθεσε τέλος στη θητεία του το 2023.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι προτίθεται να αμφισβητήσει το συντομότερο δυνατό την κατηγορία ενώπιον της δικαιοσύνης και να αποδείξει "ότι αυτές οι κατηγορίες είναι κατασκευασμένες".

Τα τελευταία χρόνια, οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη έχουν οδηγήσει σε ακροάσεις, έρευνες, αιτήματα για διεθνείς έρευνες και αστυνομική κράτηση, αλλά μέχρι τώρα, μόνο δύο όχι σημαντικά πρόσωπα έχουν κατηγορηθεί στην έρευνα που διενεργείται στο Παρίσι για την πειρατεία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του δικηγορικού γραφείου του Λακόστ, η οποία τροφοδότησε τους "Φακέλους του Βράχου".

Παρότι ο Αλβέρτος Β' δείχνει γαλήνιος απέναντι σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση, οι τόνοι έχουν ανέβει τους τελευταίους μήνες στον πρώην στενό κύκλο του: ο Παλμερό κατήγγειλε επομένως μια δικαιοσύνη υπό εντολές και άσκησε αρκετές προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Δύο μεταξύ αυτών απορρίφθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά το δικαστήριο του Στρασβούργου αναμένεται ακόμη να εξετάσει την πιο σημαντική, που αφορά την αδυναμία αμφισβήτησης οποιασδήποτε απόφασης του πρίγκιπα λόγω της απόλυτης ασυλίας του.

Πηγή: skai.gr

