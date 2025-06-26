Ειδικοί του ΟΗΕ πιέζουν τη χούντα της Γουινέας για υποθέσεις εξαναγκαστικών εξαφανίσεων

Ομάδα ειδικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έστειλε επιστολή στη στρατιωτική χούντα της Γουινέας σχετικά με τις υποθέσεις των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων τριών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τους οποίους βρέθηκε μόνο ένας, σε κρίσιμη κατάσταση.

Τρεις ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ, για τα βασανιστήρια, για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, σημείωσαν πως η κοινή επιστολή τους έμεινε αναπάντητη.

Οι ειδικοί εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους όσον αφορά «καταγγελίες για την απαγωγή, την εξαναγκαστική εξαφάνιση και τα βασανιστήρια σε βάρος του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμπντούλ Σακό, καθώς και την παρατεταμένη εξαναγκαστική εξαφάνιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ουμάρ Σιλά και Μαμαντού Μπιλό Μπα».

Αν οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν, τόνισαν, «η κυβέρνηση» της Γουινέας θα έχει διαπράξει «σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεσμεύσεών της ως προς το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η επιστολή, που συντάχθηκε κι επιδόθηκε τον Απρίλιο, δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, έπειτα από 60 ημέρες χωρίς καμιά απάντηση.

Γνωστός αντίπαλος της στρατιωτικής χούντας, ο Αμπντούλ Σακό απήχθη τον Φεβρουάριο από μασκοφόρους που εισέβαλαν στο σπίτι του.

Βρέθηκε την επομένη, έχοντας εμφανώς υποστεί «βασανιστήρια», και είναι σε «κρίσιμη» κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Το Φόρουμ για μια κυβέρνηση ενεργών δυνάμεων, του οποίου ηγείται και καλεί να αποκατασταθεί η πολιτική διακυβέρνηση στη Γουινέα, κατήγγειλε την «απαγωγή» του και χαρακτήρισε υπεύθυνη τη χούντα.

Οι αρχές της Γουινέας δεν μπήκαν καν στον κόπο να «αρχίσουν έρευνα για τις περιστάσεις της απαγωγής του και τις καταγγελίες πως υπέστη βασανιστήρια», σημείωσαν οι ειδικοί του ΟΗΕ για την υπόθεσή του.

Όσο για τους Μαμαντού Μπιλό Μπα και Ουμάρ Σιλά (επίσης γνωστό ως Φονίκ Μενγκ), δυο μορφές της αντιπολίτευσης που καλούσαν να επανέλθει στην εξουσία πολιτική, εκλεγμένη κυβέρνηση, αγνοούνται από τον Ιούλιο του 2024.

«Η τύχη του κ. Σιλά και του κ. Μπα και το πού βρίσκονται συνεχίζουν να μην είναι γνωστά», τόνισαν οι ειδικοί του ΟΗΕ.

Εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι οι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις έχουν σκοπό να «φιμωθεί (...) η κοινωνία των πολιτών, η αντιπολίτευση και οι διαφωνούντες».

Ζήτησαν να ενημερωθούν λεπτομερώς για κάθε στοιχείο σχετικά με την τύχη των δυο ανδρών, καθώς και για τους νομικούς λόγους της κράτησής τους στην περίπτωση που έχουν συλληφθεί.

Κάλεσαν τις αρχές της Γουινέας να αποτρέψουν «οποιαδήποτε ανεπανόρθωτη βλάβη» στις ζωές των τριών αντιπολιτευόμενων Σακό, Σιλά και Μπα.

Η στρατιωτική χούντα, που κατέλαβε την εξουσία το 2021, επικρίνεται για την καταστολή αντιφρονούντων και της αντιπολίτευσης, την απαγόρευση διαδηλώσεων υπέρ της επανόδου της χώρας σε πολιτική κυβέρνηση και το κλείσιμο πολλών μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

