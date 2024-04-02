Οι πρόεδροι της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχαν μια τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με στόχο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, να «διαχειριστούν τις εντάσεις» μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

«Οι δύο επικεφαλής κράτους είχαν μια ειλικρινή και σε βάθος ανταλλαγή απόψεων με επίκεντρο τις κινεζο-αμερικανικές σχέσεις και θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τις δύο πλευρές», μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γιέλεν θα μεταβεί στην Κίνα «τις επόμενες ημέρες», ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί τη χώρα «εντός των επόμενων εβδομάδων» προκειμένου να συνεχίσει τον διάλογο, ανακοίνωσε από την πλευρά της μία υψηλόβαθμη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Αυτή η πηγή, η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί, επισήμανε πως η συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών δεν σχεδιάστηκε για να οδηγήσει σε «ανακοινώσεις», όμως προκειμένου να «αξιολογηθεί» η κατάσταση μετά την τελευταία συνάντησή τους τον περασμένο Νοέμβριο στην Καλιφόρνια.

Αυτή η σύνοδος είχε επιτρέψει να ανανεωθεί ο διάλογος έπειτα από μια περίοδο μεγάλης έντασης στις αρχές του 2023, που συνδέθηκε με την πτήση πάνω από την αμερικανική επικράτεια ενός κινεζικού μπαλονιού.

«Ένας έντονος ανταγωνισμός απαιτεί μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα για τη διαχείριση των εντάσεων, να τεθούν επί τάπητος οι παρανοήσεις και να αποφευχθεί μια ανεπιθύμητη αντιπαράθεση. Αυτή η τηλεφωνική συνδιάλεξη αποτελεί έναν τρόπο να γίνει αυτό», εξήγησε η Αμερικανίδα αξιωματούχος.

Αν και ο διάλογος αποκαταστάθηκε, οι λόγοι τριβής μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ δε λείπουν.

Οι ΗΠΑ «ανησυχούν ιδιαιτέρως» για την οικονομική και βιομηχανική στήριξη που προσφέρει το Πεκίνο στη Μόσχα, επισήμανε η προηγούμενη πηγή.

Μεταξύ των άλλων δύσκολων θεμάτων: η Ταϊβάν, οι εδαφικές αντιπαλότητες στη Νότια Σινική Θάλασσα, οι σχέσεις της Κίνας με το Ιράν, όπως επίσης η οικονομία, το εμπόριο και οι τεχνολογίες αιχμής.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Κινέζο ομόλογό του σήμερα, ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε να επικρατήσει «ειρήνη και σταθερότητα» στο θέμα της Ταϊβάν, η οποία ετοιμάζεται για την ορκωμοσία νέου προέδρου, όπως έγινε γνωστό από ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε επίσης έκκληση για σεβασμό στο «δικαίωμα και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Νότια Σινική Θάλασσα».

Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Λευκού Οίκου, ο Τζο Μπάιντεν είπε σήμερα στον Σι Τζινπίνγκ ότι «θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για να εμποδίσει το ενδεχόμενο οι αμερικανικές τεχνολογίες αιχμής να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που θα υπονομεύει την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Ο Κινέζος ομόλογός του θα ήθελε ο Αμερικανός πρόεδρος να άρει τους περιορισμούς που επέβαλε σε ορισμένες εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας προς την Κίνα.

