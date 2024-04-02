Ο πρόεδρος Μασίσι απειλεί να στείλει στη Γερμανία... 20.000 ελέφαντες

Ο πρόεδρος της Μποτσουάνας απείλησε σήμερα ότι θα στείλει στη Γερμανία 20.000… ελέφαντες, εκνευρισμένος επειδή το Βερολίνο επικρίνει το κυνήγι των παχύδερμων και την εξαγωγή «τροπαίων» που συνεχίζει η χώρα του με σκοπό, όπως λέει, να διατηρεί υπό έλεγχο τον αριθμό τους.

Οι Γερμανοί «πρέπει να ζήσουν με τα ζώα, όπως προσπαθούν να υπαγορεύσουν σε εμάς», αντέδρασε ο ηγέτης της Μποτσουάνας Μογκουίτσι Μασίσι, όπως γράφει στον ιστότοπό της η γερμανική εφημερίδα Bild. «Δεν είναι αστείο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην «προσφορά» του να στείλει 20.000 ελέφαντες στη Γερμανία.

«Θα θέλαμε να κάνουμε αυτό το δώρο στη Γερμανία» και «δεν δέχομαι την απόρριψή του», τόνισε.

Στην Μποτσουάνα, μια περίκλειστη χώρα της νότιας Αφρικής, φιλοξενείται ο μεγαλύτερος πληθυσμός ελεφάντων στον κόσμο, περίπου 130.000 ζώα. Η συνύπαρξη με τους ανθρώπους είναι συχνά δύσκολη, σύμφωνα με τον πρόεδρο ο οποίος έκανε λόγο για επιθέσεις των παχύδερμων σε χωριά και καλλιέργειες.

Η κριτική που άσκησε το υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας είχε ως στόχο τα κυνηγετικά τρόπαια που προσφέρονται στους εύπορους Δυτικούς πελάτες. Το υπουργείο ανέφερε μάλιστα την πιθανότητα να περιοριστεί αυστηρά η εισαγωγή τέτοιων τροπαίων, για να καταπολεμηθεί η λαθροθηρία προστατευόμενων ειδών.

Σχολιάζοντας το «δώρο» του προέδρου Μασίσι, το υπουργείο απάντησε ότι η Μποτσουάνα δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη μαζί του για το θέμα αυτό.

Το 2019 η Μποτσουάνα ήρε την πλήρη απαγόρευση του κυνηγιού, που είχε επιβληθεί πέντε χρόνια νωρίτερα για να αντιμετωπιστεί η μείωση του πληθυσμού των ελεφάντων και άλλων ειδών. Η άρση αυτή προκάλεσε την οργή των οικολόγων. Το κυνήγι είναι επίσης σημαντική πηγή εισοδήματος για τους ντόπιους.

Έκτοτε, η Μποτσουάνα αποφασίζει κάθε χρόνο πόσα ζώα επιτρέπεται να σκοτωθούν από κυνηγούς. Πέρσι δώρισε 8.000 ελέφαντες στην Αγκόλα και το 2022 έδωσε 500 στη Μοζαμβίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

