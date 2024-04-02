Δύο κορίτσια νεκρά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους στο Νέου Δελχί

Δύο κορίτσια, ηλικίας 13 και 15 ετών, πέθαναν από ασφυξία όταν νωρίτερα σήμερα ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι τους σε συνοικία του Νέου Δελχί, ανακοίνωσε η αστυνομία της ινδικής πρωτεύουσας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πολυκατοικία που βρίσκεται στη συνοικία Σάνταρ Μπαζάρ. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα, που κατόρθωσαν να τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του κτιρίου, πυροσβέστες εντόπισαν σε διαμέρισμα δύο παιδιά χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι δύο αδελφές είχαν κλειστεί στο μπάνιο του σπιτιού τους για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Τα παιδιά διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, αλλά ήταν δυστυχώς αργά.

«Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των κοριτσιών. Αφότου εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, διακομίστηκαν εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός τους», ανέφερε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

