Τραγωδία στο Ελ Σαλβαδόρ: Στους 12 ανέβηκαν οι νεκροί από το ποδοπάτημα σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Μεγαλώνει η τραγωδία στο Ελ Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 12 είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 αυτοί που τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν επιχειρώντας να μπουν μέσα στο γήπεδο «Κουσκατλάν» της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα των προημιτελικών (Clausura 2023) μεταξύ Αλιάνσα και FAS (Futbolistas Asociados Santanecos), ανέφερε η κυβέρνηση της χώρας της Κεντρικής Αμερικής στο Twitter.

Το παιχνίδι διακόπηκε στο γήπεδο με χωρητικότητα άνω των 44.000 φιλάθλων.

A crowd crush at a stadium in El Salvador has killed at least a dozen people after football fans tried to push through one of the gates at the Estadio Cuscatlan.



Officials say around 100 people have been hospitalised ⤵️ pic.twitter.com/6rUUGLvUl8