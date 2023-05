Funeral: Τα τραγούδια που διάλεξε διάσημος μουσικός παραγωγός για να παίξουν στην… κηδεία του

Ο πρωτοπόρος Ιάπωνας συνθέτης και μουσικός παραγωγός Ριουίτσι Σακαμότο απεβίωσε στις 28 Μαρτίου, σε ηλικία 71 ετών - τρεις μήνες μετά την τελευταία συναυλία του και δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ του.

Η ζωή του ήταν συνώνυμη με τη μουσική και με μουσική θέλησε να κάνει το τελευταίο του ταξίδι προς την αιωνιότητα.

Ryuichi’s Last Playlist.



We would like to share the playlist that Ryuichi had been privately compiling to be played at his own funeral to accompany his passing. He truly was with music until the very end.



- skmt managementhttps://t.co/QPeSnthq9p pic.twitter.com/lK7B2ltUM9