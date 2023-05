Οι ελληνικές εκλογές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης - Εκτενή ρεπορτάζ στον ξένο Τύπο

Με αναλυτικά ρεπορτάζ καλύπτουν σήμερα τα ξένα μέσα ενημέρωσης τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα.

Τα διεθνή πρακτορεία αναφέρουν ότι περίπου δέκα εκατομμύρια Έλληνες σπεύδουν στις κάλπες χωρίς όμως πολλές πιθανότητες να υπάρξει νικητής από τον πρώτο γύρο και ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σε δεύτερες κάλπες.

Anadolu: Ξεκίνησε η ψηφοφορία στην Ελλάδα για τις γενικές εκλογές - Σχεδόν 10 εκατομμύρια ψηφοφόροι αναμένεται να ψηφίσουν σε μια «σκληρή αναμέτρηση» που είναι απίθανο να υπάρξουν ξεκάθαροι νικητές.

Το Anadolu αναφέρει ότι σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, προηγείται το κυβερνών συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με δεύτερο τον αριστερό Σύριζα. Ωστόσο, κανένα από τα 2 κόμματα δεν αναμένεται να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία.

Washington Post: Η Ελλάδα ψηφίζει στις πρώτες εκλογές μετά το τέλος της επιτήρησης

«Οι Έλληνες ψηφίζουν την Κυριακή στις πρώτες εκλογές αφότου η οικονομία της χώρας τους έπαψε να υπόκειται σε αυστηρή εποπτεία και έλεγχο από διεθνείς δανειστές που είχαν παράσχει κεφάλαια διάσωσης κατά τη διάρκεια της σχεδόν δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Το αυξανόμενο κόστος ζωής απασχολεί κυρίως πολλούς ψηφοφόρους που πηγαίνουν στα εκλογικά κέντρα που είχαν στηθεί σε σχολεία σε όλη τη χώρα» αναφέρει η εφημερίδα.

Στο ίδιο ύφος, με έμφαση στην οικονομική διάσταση και το ρεπορταζ του Bloomberg και του ΑΡ.

