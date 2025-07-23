Τραγωδία στην Τουρκία: 10 δασεργάτες νεκροί στο Εσκίσεχιρ

Τραγωδία στην Τουρκία. Δέκα δασεργάτες και εθελοντές πυροσβέστες σκοτώθηκαν ενώ συμμετείχαν στην κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Εσκίσεχιρ, ανακοίνωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Σύμφωνα με τον υπουργό, συνολικά 24 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 19 ήταν δασεργάτες, παγιδεύτηκαν στις φλόγες και οι 10 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους.

Μεταξύ των παγιδευμένων ήταν και ο Διευθυντής Δασών της Περιφέρειας του Εσκίσεχιρ, Ισμαήλ Τσετίν, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης σε δασική περιοχή κοντά στα χωριά Μπουγιουκιαϊλά και Φετίγε και επεκτάθηκε στη γειτονική επαρχία του Αφιονκαραχισάρ.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα.

Bu floodu Sakarya’nın Geyve ilçesinden, yangının sosyal medyadaki yankısının az olduğunu düşündüğüm için yazıyorum. İlçenin güneyinde günlerdir süren etkisi Eskişehir’e uzanan halihazırda bir yangın varken yaklaşık 1-2 saat önce kuzeyinde yeni bir yangın başladı. pic.twitter.com/LnereDI18d — batu (@batubesnn) July 23, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

