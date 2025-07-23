Λογαριασμός
Τραγωδία στην Τουρκία: 10 νεκροί δασεργάτες στο Εσκίσεχιρ - Παγιδεύτηκαν στην πυρκαγιά

Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας, συνολικά 24 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 19 ήταν δασεργάτες, παγιδεύτηκαν στις φλόγες και οι 10 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους

Τραγωδία στην Τουρκία: 10 δασεργάτες νεκροί στο Εσκίσεχιρ

Τραγωδία στην Τουρκία. Δέκα δασεργάτες και εθελοντές πυροσβέστες σκοτώθηκαν ενώ συμμετείχαν στην κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Εσκίσεχιρ, ανακοίνωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Σύμφωνα με τον υπουργό, συνολικά 24 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 19 ήταν δασεργάτες, παγιδεύτηκαν στις φλόγες και οι 10 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους.

Μεταξύ των παγιδευμένων ήταν και ο Διευθυντής Δασών της Περιφέρειας του Εσκίσεχιρ, Ισμαήλ Τσετίν, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης σε δασική περιοχή κοντά στα χωριά Μπουγιουκιαϊλά και Φετίγε και επεκτάθηκε στη γειτονική επαρχία του Αφιονκαραχισάρ.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

