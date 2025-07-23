Ozzy Osbourne: Επί 2 ώρες προσπαθούσαν οι γιατροί να σώσουν τη ζωή του

Επί δύο ώρες προσπαθούσε ιατρικό προσωπικό να σώσει τη ζωή του «νονού της Metal», Ozzy Osbourne, όπως αποκαλύπτουν οι πρώτες πληροφορίες που «έρχονται στο φως», σχεδόν 24 ώρες μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail, ιατρικό προσωπικό έσπευσε από αέρος, έπειτα από τηλεφώνημα, από το οποίο και έγινε αντιληπτό πως η ζωή του 76χρονου «μουσικού θρύλου», βρισκόταν σε κίνδυνο.

Το ελικόπτερο με το ιατρικό τιμ προσγειώθηκε δίπλα στην 125 ετών διατηρητέα έπαυλη του Όζι Όζμπορν στο Μπάκιγχαμσαϊρ, έχοντας αογειωθεί μόλις 15 λεπτά μετά την σχετική κρούση.

Απογειώθηκε από τη βάση του RAF Benson στο Oxfordshire και χρειάστηκε περίπου 15 λεπτά για να φτάσει στην έπαυλη.

Κάτοικοι του γειτονικού χωριού Jordans ανέφεραν ότι αντιλήφθηκαν πως κάτι σοβαρό συνέβαινε όταν κατάλαβαν αρχικώς πως ελικόπτερο πετούσε πάνω από την περιοχή και εν συνεχεία προσγειώθηκε κοντά στην οικεία του τραγουδιστή.

«Βγήκα έξω και το είδα να προσγειώνεται κοντά στο σπίτι του Ozzy», δήλωσε κάτοικος που δε θέλησε να κατονομαστεί.

«Όλοι μας το συζητούσαμε και φοβόμασταν ότι μπορεί να αφορούσε εκείνον, καθώς ήταν γνωστό ότι είχε εύθραυστη υγεία. Όταν ακούσαμε αργότερα το βράδυ ότι πέθανε, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας.»

Το πλήρωμα παρέμεινε στο σπίτι του Osbourne για περίπου δύο ώρες, προσπαθώντας- μάταια- να τον επαναφέρει.

Αξιωματούχος του Thames Valley Air Ambulance επιβεβαίωσε πως ότι το ελικόπτερό κινητοποιήθηκε για να προσφέρει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα σε περιστατικό κοντά στο Chalfont St Giles.

Το Welders House, η έπαυλη του frontman των black sabbath, ένα ακίνητο 350 στρεμμάτων, αγοράστηκε από τον Ozzy και τη Sharon Osbourne το 1993 και είχε πρόσφατα ανακαινιστεί ενόψει της επιστροφής του στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αποχαιρετιστήρια συναυλία του στο Μπέρμιγχαμ.

Η ανακαίνιση γινόταν προκειμένου να δημιουργηθεί ειδική πτέρυγα αποκατάστασης, πισίνα και τεχνητή λίμνη, ώστε να μπορεί ο «Πρίγκιπας του Σκότους» να περνά περισσότερο χρόνο εκεί, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης της υγείας του.

«Έκανα περίπατο όταν είδα το ελικόπτερο να προσγειώνεται κοντά στο Welders και κατάλαβα πως κάτι σοβαρό συνέβαινε… Ο Ozzy ήταν πραγματικά ξεχωριστός άνθρωπος – θα μας λείψει πολύ.», ανέφε η Jane, επίσης κάτοικος της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

