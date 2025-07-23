Ο θάνατος από την πείνα «χτυπάει την πόρτα» στη Γάζα. Ο λιμός και ο φόβος εξαπλώνονται, καθώς ολοένα και περισσότερες ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι έφτασε η «ώρα μηδέν».

Τουλάχιστον 34 άτομα σκοτώθηκαν ενώ αναζητούσαν βοήθεια στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα από 644 άτομα τραυματίστηκαν, επίσης ενώ προσπαθούσαν να λάβουν βοήθεια κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι τουλάχιστον 1.054 Παλαιστίνιοι «σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα ενώ προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τρόφιμα» μεταξύ 27 Μαΐου και 21 Ιουλίου, σημειώνει το CNN.

«Το ανθρωπιστικό σύστημα υπό την ηγεσία του ΟΗΕ δεν έχει αποτύχει, αλλά έχει εμποδιστεί να λειτουργήσει», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΗΕ.

Έκκληση για βοήθεια

Aυστηρή προειδοποίηση που υπεγράφη από περισσότερες από 100 ανθρωπιστικές οργανώσεις, καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να τερματίσει τον αποκλεισμό της Γάζας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν αρκετά τρόφιμα για να αποφευχθεί η πείνα, αλλά το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδό τους.

Επίσης, ανέφερε ότι, παράλληλα με τους Παλαιστίνιους πολίτες, οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα και να πυροβοληθούν καθώς αναζητούν τρόφιμα.

«Ακριβώς έξω από τη Γάζα, σε αποθήκες - και ακόμη και μέσα στην ίδια τη Γάζα - τόνοι τροφίμων, καθαρού νερού, ιατρικών προμηθειών, ειδών στέγασης και καυσίμων παραμένουν άθικτοι, καθώς οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά ούτε μπορούν να τα παραδώσουν. Οι περιορισμοί και οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει χάος, πείνα και θάνατο», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.

Ο διευθυντής της Oxfam, Σκοτ Πωλ, δήλωσε στο CNN ότι η πείνα «χτυπά την πόρτα» στη Γάζα.

Ο Πωλ ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προμήθειες τροφίμων για δύο μήνες – αρκετές για να τροφοδοτήσουν ολόκληρη τη Γάζα – που περιμένουν στα σύνορα, αλλά το Ισραήλ περιορίζει τη διανομή της βοήθειας.

Το Ισραήλ ωστόσο, ισχυρίζεται ότι επιτρέπει την είσοδο άφθονης βοήθειας στο πολιορκημένο παλαιστινιακό έδαφος.

Προειδοποιεί και ο Γκουτέρες

«Το επίπεδο θανάτων» στη Γάζα «δεν έχει προηγούμενο», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΗΕ. Η πείνα «χτυπάει κάθε πόρτα» στη Γάζα, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος χαρακτήρισε φρικτή την κατάσταση.

«Σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε μια απόλυτη αδιαφορία, αν όχι μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η νέα επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στο Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ, στο κέντρο της Γάζας, σημαίνει ότι «η καταστροφή προστίθεται στην καταστροφή».

Ο Γκουτέρες είπε επίσης ότι είναι «σοκαρισμένος» από την επίθεση σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τις Υπηρεσίες Προγραμμάτων και των αποθηκών και κατοικιών που ανήκουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι απαραβίαστες και πρέπει να προστατεύονται χωρίς εξαίρεση από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», τόνισε.

Εκκενώθηκε ζωτικής σημασίας πολυκλινική

Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις περιποιήθηκαν ασθενείς ενώ ετοιμάζονταν να εκκενώσουν την κεντρική πόλη Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ της Γάζας, όπου, σύμφωνα με ΜΚΟ της περιοχής, οι κάτοικοι ανέφεραν ότι ο ισραηλινός στρατός τους διέταξε να εγκαταλείψουν μια έκταση περίπου 6 τετραγωνικών χιλιομέτρων την Κυριακή.

«Αναγκαστήκαμε να εκκενώσουμε ένα από τα πιο σημαντικά ανθρωπιστικά μας έργα, την πολυκλινική μας, η οποία παρέχει καθημερινά πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, αποκατάσταση και ψυχολογική υποστήριξη σε εκατοντάδες ασθενείς. Είχαμε μόνο λίγες ώρες για να φύγουμε, ενώ δεκάδες άνθρωποι συνέχιζαν να καταφθάνουν», δήλωσε στο CNN η Mai Elawawda, υπεύθυνη επικοινωνίας της οργάνωσης Medical Aid for Palestinians (MAP).

Οι εργαζόμενοι της MAP «απλά δεν μπορούσαν να τους απομακρύνουν», είπε η Elawawda. «Τους βοηθήσαμε ακόμα και ενώ μαζεύαμε τα πράγματά μας», πρόσθεσε.

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της αναγκαστικής εκκένωσης, η κλινική της MAP δέχτηκε ασθενείς που δεν είχαν φάει για μέρες, μεταξύ των οποίων παιδιά και έγκυες γυναίκες, επεσήμανε.

Άτομα που είχαν πυροβοληθεί ενώ ζητούσαν βοήθεια, επίσης έλαβαν περίθαλψη στην κλινική, σημείωσε η Elawawda, επισημαίνοντας ότι η ομάδα της MAP είχε περιθάλψει περίπου 120 τραυματίες που χρειάζονταν βοήθεια, αφού είχαν τραυματιστεί ενώ προσπαθούσαν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Καταδικάζει η Γαλλία

Η Γαλλία «καταδικάζει απερίφραστα» την επέκταση της ισραηλινής επίθεσης στην κεντρική Γάζα, η οποία έχει αναγκάσει στη φυγή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτή η νέα επιχείρηση επιταχύνει την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, που χαρακτηρίζεται από υποσιτισμό και κίνδυνο λιμού», ανέφερε το υπουργείο, επικρίνοντας το Ισραήλ για τον αποκλεισμό της παροχής βοήθειας στα παλαιστινιακά εδάφη, καθώς και για τους πυροβολισμούς εναντίον όσων προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στη βοήθεια.

Η Γαλλία επανέλαβε το αίτημά της προς το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου έναντι του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα και να επιτρέψει αμέσως την είσοδο της βοήθειας, καθώς και των δημοσιογράφων, στη Γάζα, και να σταματήσει να παρεμποδίζει το έργο των διεθνών οργανώσεων βοήθειας.

Πηγή: skai.gr

