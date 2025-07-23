Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ κατέθεσαν σήμερα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στις ΗΠΑ σε βάρος της Αμερικανίδας ινφλουένσερ Κάντας Όουενς, διότι προώθησε και εκμεταλλεύτηκε ευρέως σε βίντεο την ψευδή είδηση ότι η Μπριζίτ Μακρόν «γεννήθηκε άνδρας».

Αυτή η ψευδής πληροφορία που επανεμφανιζόταν συχνά στη Γαλλία, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την πρώτη εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017, κυκλοφόρησε ευρέως στο εξωτερικό, ιδίως στις ΗΠΑ, αφού η ακροδεξιά μπλόγκερ Κάντας Όουενς την εκμεταλλεύτηκε τον Μάρτιο του 2024, δίνοντας της παγκόσμια απήχηση από τον Ιανουάριο του 2025 μέσω μιας σειράς βίντεο με τίτλο "Becoming Brigitte".

Το προεδρικό ζεύγος κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σήμερα σε ένα δικαστήριο του Ντέλαγουερ (ανατολικά), ζητώντας ένα «παραδειγματικό» ποσό ως αποζημίωση, που θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της δίκης.

Οι δικηγόροι τους υποστηρίζουν στο έγγραφο της μήνυσης ότι η Κάντας Όουενς γνώριζε πλήρως το ψευδές αυτών των ισχυρισμών και συστηματικά απέρριψε κάθε αίτημα για διόρθωση, επιμένοντας στη «δυσφημιστική εκστρατεία» προκειμένου να «κερδίσει φήμη και να βγάλει χρήματα», υπογραμμίζοντας πως μετρά αυτήν τη στιγμή 6,9 εκατομμύρια ακολούθους στον λογαριασμό της στο Χ και 4,7 εκατομμύρια στο YouTube.

Σύμφωνα με αυτό το fake news, που έχει διαδοθεί ευρέως στη Γαλλία από κύκλους συνωμοσιολογικούς, σκεπτικιστικούς για την Covid ή και ακροδεξιούς, η Μπριζίτ Μακρόν, γεννηθείσα ως Τρονιέ, δεν υπήρξε ποτέ, όμως ο αδελφός της Ζαν Μισέλ πήρε αυτήν την ταυτότητα αφού άλλαξε φύλο.

Δύο γυναίκες, η Νατάσα Ρέι και η Αμαντίν Ρόι, που είχαν ευρέως κυκλοφορήσει αυτά τα fake news, καταδικάστηκαν τον Σεπτέμβριο από τη γαλλική δικαιοσύνη να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στην Μπριζίτ Μακρόν και 5000 στον Ζαν Μισέλ Τρονιέ, ωστόσο απαλλάχθηκαν σε δεύτερο βαθμό τη 10η Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

