Τραγωδία στην Αυστραλία: Πέντε αγόρια και ο πατέρας τους νεκροί σε πυρκαγιά σε κατοικία

Πέντε αγόρια και ο πατέρας τους έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε κατοικία στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η σύζυγος του άνδρα και μητέρα των αγοριών ξέφυγε σώα από την ιδιοκτησία στο Ράσελ Άιλαντ, μια μικρή κοινότητα περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπρίσμπεϊν, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ματ Κέλι.

Up to six people, including children, are missing after a fire engulfed multiple homes on Russell Island. @lilgreer9 #9News



THE LATEST: https://t.co/3PL0NwVchu pic.twitter.com/T5KtJFSsv1