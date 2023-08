Σεισμός 5,4 βαθμών στην ανατολική Κίνα με τουλάχιστον 21 τραυματίες - Βίντεο

Σεισμική δόνηση 5,4 βαθμών έπληξε την ανατολική Κίνα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 τραυματίες και καταρρεύσεις εκατό και πλέον κτιρίων.

Κάτοικοι της περιοχής μεταφόρτωσαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που εικονίζουν λάμπες να κλυδωνίζονται, το έδαφος να τρέμει, κατοίκους που έβγαιναν από τα σπίτια τους... ένα εικονίζει ανθρώπους να περπατούν ανάμεσα σε τούβλα και άλλα συντρίμμια σκορπισμένα στο έδαφος.

Ο σεισμός καταγράφθηκε στις 02:33 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 21:33 χθες Σάββατο ώρα Ελλάδας], 26 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ντέτσου, στην επαρχία Σαντόνγκ, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

Το σύστημα «Pager» του USGS, που προβλέπει τις συνέπειες των σεισμών, εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, που σημαίνει πως υπήρχε κίνδυνος η δόνηση να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και θύματα.

Η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, επικαλούμενη τις αρχές της επαρχίας, έκανε λόγο για τουλάχιστον «δέκα τραυματίες» και 74 σπίτια ή κτίρια που «κατέρρευσαν» εξαιτίας του σεισμού, που ακολουθήθηκε από 52 μετασεισμικές δονήσεις.

Σε πλάνα του CCTV διακρίνονται μέλη σωστικών συνεργείων να περνούν μπροστά σε σκηνές οι οποίες στήθηκαν για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες σε γήπεδο σχολείου.

«Μόνο ακατοίκητα τούβλινα κτίρια κατέρρευσαν», σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

