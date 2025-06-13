Τραγωδία σε 608 λέξεις: Το χρονικό της μοιραίας πτήσης AI171 της Air India

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το ημερολόγιο έγραφε Πέμπτη 12 Ιουνίου, 2025 και στην πόλη Αχμανταμπάντ στη δυτική Ινδία όλα έμοιαζαν να κυλούν κανονικά. Το μόνο ασυνήθιστο, γράφουν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, ήταν πως έκανε περισσότερη ζέστη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ήταν λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι (τοπική ώρα) και ο έμπειρος πιλότος της πτήσης AI171 των αερογραμμών της Air India, Σουμίτ Σαμπχαργουάλ, ετοιμαζόταν για απογείωση. Συγκυβερνήτης του ο Κλάιβ Κούντερ.

Τελικός προορισμός το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου. Η πτήση θα διαρκούσε 10 ώρες και αναμενόταν να προσγειωθεί στη βρετανική πρωτεύουσα στις 18:25 (τοπική ώρα).

Στο αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner, που μετρούσε 12 χρόνια ζωής, επέβαιναν συνολικά 242 άνθρωποι. 12 μέλη πληρώματος και 230 επιβάτες: 169 Ινδοί, 53 Βρετανοί, επτά Πορτογάλοι και ένας Καναδός. Ανάμεσά τους οικογένειες, κάποιες με παιδιά, ένας Βρετανός επιχειρηματίας και ένας δάσκαλος yoga που ταξίδευε μόνος.

Στη θέση 11Α καθόταν, ο Βισουάς Κουμάρ Ραμές, 40 ετών από το Λονδίνο και είναι ο μοναδικός επιζών. Είχε μόλις επισκεφθεί συγγενείς στην περιοχή μαζί με τον αδερφό του, ο οποίος καθόταν στη θέση 11J του μοιραίου αεροσκάφους.

Στις 13:39μμ (τοπική ώρα) το αεροσκάφος της Air India απογειώθηκε και λεπτά μετά είχε ήδη συντριβεί.

Πρώτα έφτασε στα 160 μέτρα ύψους, αγγίζοντας ταχύτητα 322 χλμ/ώρα. Δέκα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση άρχισε να χάνει ύψος.

Ο πιλότος εκπέμπει σήμα κινδύνου προς τον Πύργο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Ωστόσο, στη συνέχεια, κάθε επικοινωνία διακόπτεται.

Η μύτη του αεροσκάφους ήταν ανοδική, εκείνο όμως βυθιζόταν σταδιακά για πέντε δευτερόλεπτα πριν συντριβεί σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

CCTV footage shows the moment an Air India plane bound for Gatwick crashed shortly after taking off.



More than 200 people were on board the flight.



Latest: https://t.co/rmG2E0IRzi pic.twitter.com/9aZWqslcYJ — Sky News (@SkyNews) June 12, 2025

Ακολουθεί έκρηξη. Οι δεξαμενές καυσίμου εξερράγησαν και μία τεράστια πύρινη μπάλα απλώθηκε στον ορίζοντα, ο οποίος στη συνέχεια καλύφθηκε από πυκνό μαύρο καπνό που υψωνόταν στον ουρανό.

Το Dreamliner ζύγιζε περισσότερους από 200 τόνους και μετέφερε περισσότερα από 100.000 λίτρα καυσίμων. Συνετρίβη πάνω σε φοιτητική εστία, στην οποία διέμεναν σπουδαστές ιατρικής.

Στις εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας, ανάμεσα στη σκόνη, τον καπνό, και τα συντρίμμια η ουρά του αεροσκάφους μοιάζει σφηνωμένη στο κτίριο. Σε άλλο σημείο του μία τεράστια τρύπα και δίπλα τραπέζια, πλέον άδεια. Ήταν ώρα μεσημεριανού.

Footage shows the tail of an Air India plane wedged in a roof following a crash in Ahmedabad.



There were 53 Britons on board the plane when it crashed, according to the airline and 169 are Indians, seven are Portuguese and one is Canadian.https://t.co/l0D4ENcdm6 pic.twitter.com/e74Pn4St5W — Sky News (@SkyNews) June 12, 2025

Σωστικά συνεργεία έσπευσαν αμέσως. Το πλησιέστερο νοσοκομείο απέχει μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά.

«Ο πρώτος άνθρωπος που βοήθησα ήταν μία νεαρή γυναίκα που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο, κατέληξε», έλεγε στους HindustanTimes ο 27χρονος γιατρός Κεϊούρ Πρατζαπάθι.

Τουλάχιστον 30 σοροί ανασύρθηκαν από το κτίριο, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters επικαλούμενο διασώστες, οι οποίοι προσέθεταν πως περισσότεροι άνθρωποι παρέμεναν παγιδευμένοι σε αυτό.

«Τριάντα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, υπήρξε ένας δυνατός ήχος και το αεροσκάφος συνετρίβη», είπε μιλώντας σε τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ο μοναδικός επιζών. «Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα… Όταν σηκώθηκα, τριγύρω μου παντού υπήρχαν σοροί. Φοβήθηκα. Άρχισα να τρέχω», προσέθεσε με την εικόνα του ίδιου, σώου και αβλαβή, όρθιου με το κινητό του ανά χείρας, το boardingpass στην τσέπη και σε θέση να μιλήσει να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας έχουν ξεκινήσει. Η Boeing από την πλευρά της ανέφερε πως «εργάζεται για να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες», ενώ Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλλουν ομάδες ερευνών για βοήθεια.

Οι απαντήσεις για την τραγωδία θα χρειαστούν χρόνο τονίζει η αεροπορική εταιρεία εκφράζοντας τη θλίψη της για το γεγονός.

Οι συγγενείς όμως ήδη θρηνούν, όπως η οικογένεια της μόλις 21ς ετών Νγκανθόι Σάρμα Κονγκμπραϊλατπάμ από τη Μανιπούρ που εργαζόταν για την Air India μόλις δύο χρόνια.

VIDEO | Ahmedabad plane crash: Family members of Nganthoi Sharma Kongbrailatpam, a crew member on board Air India flight AI171 en route to London, break down in grief upon receiving news of the tragic incident.#AhmedabadPlaneCrash #planecrash



(Full video available on PTI… pic.twitter.com/djxkfR22Op — Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025

«Παιδί μου, παιδί μου. Σε μεγάλωσα. Που πήγες; Θέλω να σε δω, που είσαι;», ακούγεται να φωνάζει γυναίκα σε βίντεο που μεταδίδεται σε τοπικά Μέσα Ενημέρωσης να λέει ξαπλωμένη σε ένα κόκκινο πάτωμα, κοιτώντας τις φωτογραφίες της.

(Με πληροφορίες The Guardian, SkyNews, BBC, Hindustan Times)

